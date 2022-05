Nach zwei gescheiterten Ehen ist der «The Big Bang Theory»-Star wieder in einer Beziehung.

Die US-Schauspielerin Kaley Cuoco teilt über Instagram eine Bilderserie, darin zu sehen ist auch ihr neuer Partner. Es handelt sich um den Schauspieler Tom Pelphrey, der unter anderem in der Netflix-Serie Ozark mitwirkte. Auch der 39-Jährige teilt Polaroid-Aufnahmen von sich und seiner neuen Liebe auf Instagram und bestätigt damit die Beziehung.

Zu ihren Bildern schreiben sie poetische Zeilen so steht unter dem Post der 36-Jährigen: «Die Sonne bricht durch die Wolken, goldene Strahlen fallen in meine Augen und in mein Herz, gelbe Strahlen durchbrechen das Grau».

Und auch ihr neuer Freund scheint eine poetische Ader zuhaben, er schreibt: «Es ist alles so vertraut und leicht. Es ist zu einfach, dass es so viel Gutes auf der Welt gibt und man nicht weiss, wie man es bekommen kann. Und man fragt sich, wann man seinen Platz verloren hat. Dann fängst du eine Brise ein, so warm und rein, dass du hoffst, dass jemand kommt, der dich auch nicht retten kann, aber der denkt, dass du es wert bist gerettet zu werden.»

Legende: Kaley Cuoco und Tom Pelphrey frisch verliebt Instagram / kaleycuoco

Zwei gescheiterte Ehen

Für Cuoco ist es seit der Trennung von Springreiter Karl Cook im letzten Jahr, die erste offizielle Beziehung. Mit ihm war sie drei Jahre lang verheiratet. Letzten September reichte die Hobby-Springreiterin dann die Scheidung ein. Gegenüber dem «People-Magazin» erklärte sie diesen Schritt wie folgt: «Trotz unserer tiefen Liebe und unseres Respekts füreinander haben wir erkannt, dass unsere derzeitigen Wege uns in entgegengesetzte Richtungen geführt haben.» Davor war Cuoco drei Jahre mit dem US-Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet.

Die Hoffnung auf eine lange Beziehung

In einem Interview mit dem Magazin «Glamour» sprach Cuoco im April über ihr Liebesleben und ihre Wünsche für die Zukunft, sie sagte: «Ich würde gerne eine dauerhafte Beziehung oder Partnerschaft haben. Aber ich werde nie wieder heiraten. Auf gar keinen Fall.» Dabei deutet sie wohl schon auf die Beziehung mit dem Schauspieler hin und hofft, dass diese nun eine dauerhafte Beziehung wird.

Kaley Cuocos Instagram-Bilder–Galerie zu ihrer neuen Beziehung