Ab Donnerstag schreibt die US-Transportsicherheitsbehörde TSA für Flugreisen nochmals verschärfte Sicherheitsrichtlinien vor.

Vor Direktflügen in die USA müssen neu alle Reisenden mit Kurzbefragungen am Check-in oder am Gate rechnen, wie sie US-Fluggesellschaften bereits durchführen.

Die Swiss bittet betroffene Passagiere aufgrund der Verschärfung schriftlich, spätestens rund 3 Stunden vor Abflug am Schalter zu sein.

Bereits seit Juli verlangen die USA von den Fluggesellschaften vor Direktflügen ins Land erweiterte Scans elektronischer Geräte im Handgepäck. Im Gegenzug war ein Verbot von Laptops und Tablets im Handgepäck zur Verhinderung von Anschlägen fallengelassen worden.

Die zusätzlichen Sicherheitsbefragungen gelten nun ab Donnerstag auch für ausländische Fluggesellschaften wie die Swiss. Am Flughafen Zürich können USA-Reisende am Check-In befragt werden, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage mitteilt. In Genf finden die Befragungen am Gate statt.