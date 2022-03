In Zukunft müssen alle E-Bikes auch am Tag mit Licht fahren. Ein E-Mountainbike umzurüsten, ist nicht ganz günstig.

Gleich wie Autos müssen ab dem 1. April 2022 alle E-Bikes in der Schweiz mit Tagfahrlicht ausgerüstet sein. Ziel der neuen Vorschrift: Sichtbarkeit und Sicherheit der E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer erhöhen. Bei den allermeisten City-E-Bikes ist dies kein Problem. Sie haben eine fest installierte Lichtanlage, welche nun einfach auch am Tag eingeschaltet werden muss.

Man kann ein Stecklicht mit Batterien oder Akku am Lenker montieren. Oder – was sich bei einem E-Bike anbietet – ein festes Licht montieren, das vom E-Bike-Akku gespeist wird.

Anders bei E-Mountainbikes und E-Rennrädern: Sie sind nicht standardmässig mit Licht ausgerüstet. Es gebe nun zwei Möglichkeiten, sagt Marius Graber, Technikredaktor beim Velojournal und Mitarbeiter im Luzerner Fahrradgeschäft Velociped: «Man kann ein Stecklicht mit Batterien oder Akku am Lenker montieren. Oder – was sich bei einem E-Bike anbietet – ein festes Licht montieren, das vom E-Bike-Akku gespeist wird.»

Variante 1: Licht am Velo einbauen

Wird das Licht fest montiert, muss zunächst ein Scheinwerfer ausgesucht und am Lenker befestigt werden. Danach wird er mit dem System des Elektrovelos verbunden, sagt Marius Graber: «Das führt dazu, dass man relativ viel am Bike ‹auspacken› muss, um das Kabel zum Motor zu führen und anzuschliessen.» Zudem müsse die Software angepasst werden, damit das Licht über die Bedienungseinheit des E-Mountainbikes bedient werden kann.

Die Montage einer Lichtanlage am E-Mountainbike oder E-Rennrad dauere ein bis zwei Arbeitsstunden. «Das kostet mit Material schnell mal 200 bis 300 Franken», sagt der Experte. Gesetzlich sei am Tag nur ein Vorderlicht vorgeschrieben. Er empfiehlt jedoch, auch gleich ein festes Rücklicht zu montieren. So sei das Bike nachtfahrtauglich.

Die Akkuleistung wird gemäss Graber durch das Tagfahrlicht kaum beeinträchtigt. «Im Verhältnis zum Elektromotor braucht das Licht vernachlässigbar wenig Strom», sagt er, «das macht vielleicht ein oder zwei gefahrene Kilometer aus».

Marius Graber empfiehlt, vor dem Umrüsten mit dem Fahrradgeschäft Kontakt aufzunehmen: «Allenfalls müssen spezielle Kabel oder Halterungen bestellt werden.» Aktuell sind die meisten Velowerkstätten gut ausgelastet, so dass für die Montage ein Termin vereinbart werden sollte.

Sicher unterwegs

1 / 8 Legende: Ab 1. April 2022 brauchen alle E-Bikes in der Schweiz ein Tagfahrlicht SRF 2 / 8 Legende: Die allermeisten E-City-Bikes haben bereits heute eine fest montierte Lichtanlage. SRF 3 / 8 Legende: E-Mountainbikes und E-Rennräder dagegen haben standardmässig kein Licht. SRF 4 / 8 Legende: E-Mountainbikes und Rennräder können mit einer Lichtanlage nachgerüstet werden. SRF 5 / 8 Legende: Als Alternative bieten sich abnehmbare Stecklichter an. SRF 6 / 8 Legende: Nur Modelle mit grossem Akku halten aber acht Stunden und mehr. SRF 7 / 8 Legende: Marius Graber, Technikredaktor beim Velojournal, informiert über das Tagfahrlicht für E-Bikes. SRF 8 / 8 Legende: 7. Weitere Neuerung: Wer mit dem E-Bike zu schnell fährt, wird ab dem 1. April 2022 mit 30 Franken gebüsst. Ab April gilt für schnelle E-Bikes (45 km/h) eine Tachopflicht. SRF

Variante 2: Abnehmbares Stecklicht

Günstiger ist ein Stecklicht als Tagfahrlicht. Vorgeschrieben ist, dass es auf 100 Meter Distanz sichtbar ist. Dieses Kriterium erfüllten bereits einfache Lampen, sagt der Velojournalist. Solche gebe es ab neun Franken. Nachteil: Sie müssen schon nach zwei bis drei Stunden aufgeladen beziehungsweise mit neuen Batterien bestückt werden. Für längere Fahrten sind sie ungeeignet.

Marius Graber empfiehlt, speziell für längere Touren, mit dem E-Mountainbike eine Lampe mit einem grösseren Akku, der acht bis zehn Stunden hält: «Gute Produkte gibt es ab 50, 60 Franken.» Nicht erlaubt sind übrigens Blinklichter als einziges Velolicht. Auch nicht als Tagfahrlicht. Sie dürfen nur als Ergänzung genutzt werden. Ebenfalls nicht als fest angebrachtes Tagfahrlicht gelten Lampen am Körper oder am Velohelm.

Ein Tagfahrlicht ist auf allen «öffentlichen Verkehrsflächen» vorgeschrieben. Dazu zählen auch Wald- und Bergwege sowie Bike-Trails. Wer am Tag ohne Licht auf dem E-Bike unterwegs ist, kann mit 20 Franken gebüsst werden.