Der 25. James-Bond-Film kehrt dahin zurück, wo die Erfolgsreihe ihren Anfang nahm – nach Jamaika. Auf der Karibikinsel schrieb Autor Ian Fleming (†56) in den 1950ern und 1960ern die 007-Romane. Ausserdem spielt auch der erste Bond-Streifen «James Bond 007 jagt Dr. No» (1962) auf Jamaika.

Neuer Bösewicht, alter Bond

Dass Daniel Craig (51) James Bond zum letzten Mal verkörpert, war schon länger klar. Neu ist aber sein Gegenspieler: Oscar-Gewinner Rami Malek («Bohemian Rhapsody») gibt den Bösewicht. Das gaben die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gemeinsam mit Regisseur Cary Joji Fukunaga am Donnerstag auf Jamaika bekannt, ohne weitere Details zur Rolle zu nennen. Der 37-jährige Malek kündigte in einer Videobotschaft an, er werde dafür sorgen, «dass es Mr. Bond nicht leicht hat».

Der Agententhriller soll am 8. April 2020 in die Kinos kommen. Der Titel des Films wurde allerdings noch nicht genannt.