New York

In New York wurde das dünnste Hochhaus der Welt fertiggestellt. Der Steinway Tower – oder 111 West 57th Street – befindet sich zwei Blocks vom Central Park entfernt.

Der Turm hat 84 Stockwerke, ist über 436 Meter hoch und seine Basis misst 24 mal 18 Meter. Das macht ihn zum dünnsten Wolkenkratzer der Welt, wenn man das Verhältnis von Basis zu Höhe berücksichtigt.

Das Projekt umfasst 60 Apartments, die sich auf den Turm und das angrenzende Steinway-Hall-Gebäude verteilen, wie CNN auf seiner Homepage schreibt. Baubeginn war 2013.

Der Steinway Tower in New York

1 / 3 Legende: Der Steinway Tower prägt die Skyline von New York. Reuters 2 / 3 Legende: Der Turm ist über 436 Meter hoch und befindet sich in nächster Nähe zum Central Park. Imago 3 / 3 Legende: Mit dem Bau war 2013 begonnen worden. Reuters

Entworfen wurde der ultra-schlanke Wolkenkratzer vom New Yorker Architekturbüro SHoP Architects. Laut dem Designbüro war die Idee, eine kühne Neuinterpretation der New Yorker Skyline zu schaffen. Gregg Pasquarelli, der Chef von SHoP Architects, bezeichnete das Gebäude gegenüber CNN als «ein Projekt von aussergewöhnlichen Proportionen und epischer Grösse».

Der Turm, so heisst es weiter, sei eine Ergänzung zur Steinway Hall, einem historischen Gebäude von 1925, das als ehemaliger Sitz des Klavierherstellers Steinway and Sons und als Konzertsaal bekannt ist. Das frühere Kultur-Zentrum wurde in Luxuswohnungen umgewandelt.