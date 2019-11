Erdbeben in Süddeutschland – auch in der Schweiz spürbar

Ein Erdbeben etwa der Stärke 3.9 hat in der Nacht auf Montag Bewohner in Süddeutschland aufgeschreckt.

Laut Angaben der ETH Zürich war die Erschütterung auch in weiten Teilen der Schweiz spürbar.

Das Epizentrum lag bei Albstadt gut 50 Kilometer nordöstlich von Schaffhausen.

Das Beben ereignete sich kurz vor 2 Uhr in der Nähe von Albstadt auf der Schwäbischen Alb in einer Tiefe von 6.6 Kilometern, wie aus einer Meldung des Schweizerischen Erdbebendienstes der ETH Zürich (SED) hervorging. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Der Erdbebendienst gab die Stärke zunächst mit 4.2 an, später korrigierte er den Wert nach unten – auf 3.9.

Die deutsche Polizei in Tuttlingen erhielt in der Nacht mehrere Anrufe von aufgewachten Bürgern, wie sie auf Twitter mitteilte. Im September kam es in der Region zu einer Serie von kleineren Erdbeben.