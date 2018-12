Die Politsatire «Vice» ist mit sechs Nominierungen der Favorit im Rennen um die Golden Globes.

Das Liebesdrama «A Star is Born» mit Lady Gaga, die Filmbiografie «Green Book» und die Tragikomödie «The Favourite – Intrigen und Irrsinn» haben jeweils fünf Gewinnchancen.

«BlackKklansman» sowie «Mary Poppins Returns » sind für vier Preise nominiert.

Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 6. Januar 2019 in Beverly Hills verliehen.

Der Verband der Hollywood-Auslandspresse (HFPA) vergibt die Preise seit 1944, in dieser Saison zum 76. Mal. Ausgezeichnet werden sowohl Kino als auch TV-Produktionen. Über die Gewinner in unterschiedlichen Kategorien entscheidet eine Gruppe internationaler Journalisten, die in Hollywood arbeiten. Moderieren werden den Abend Schauspielerin Sandra Oh (47) sowie Komiker Andy Samberg (40).