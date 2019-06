Notre-Dame in Paris

Zwei Monate nach dem Grossbrand von Notre-Dame hat am Samstagabend erstmals wieder eine Messe in der Kathedrale stattgefunden.

Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit zelebrierte den Gottesdienst gemeinsam mit anderen Priestern und Gläubigen.

Aus Sicherheitsgründen wurden nur rund 30 Menschen in die Kirche gelassen.

Die Messe fand in einer Kapelle am östlichen Ende der weltberühmten Pariser Kathedrale statt. Notre-Dame sei ein Ort der Gottesverehrung, sagte Erzbischof Aupetit in seiner Predigt. Das sei der Zweck der Kathedrale. Menschen, die dort hin kämen, sollten nicht als Touristen bezeichnet werden.

Die Messe sei ein sehr emotionaler Moment gewesen, erklärte der Geistliche anschliessend – auch wenn alle Teilnehmer aus Sicherheitsgründen weisse Bauhelme tragen mussten.

Legende: Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit las die Messe aus Sicherheitsgründen mit einem Helm auf dem Kopf. Keystone

Brand vor rund zwei Monaten

Notre-Dame war bei einem verheerenden Brand Mitte April schwer beschädigt worden – das Dach wurde weitgehend zerstört, der Vierungsturm stürzte ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach, die Kathedrale solle innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut werden.

Die Diözese kündigte an, sobald es aus Sicherheitsgründen möglich sei, einen Andachtsraum auf dem Vorplatz der Kirche zu errichten. Dort sollen Gläubige auch die Beichte ablegen können.