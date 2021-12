Vor der Pforte der Schweizer Kirche in London haben sich einige Gestalten mit struppigen Haaren eingefunden. «Der Herr hütet die Fremden», steht an einer Wand des klassizistischen Gebäudes in Covent Garden. Der Psalm mag stimmen, doch heute werden die Fremden in erster Linie gepflegt.

1 / 2 Legende: Hier befindet sich die Schweizer Kirche in Covent Garden. SRF / Patrik Wülser 2 / 2 Legende: Jeden Monat verwandelt sich die Kirche in einen Coiffeur-Salon für obdachlose Kunden. SRF / Patrik Wülser

Jeden Monat verwandelt sich die Schweizer Kirche in einen Coiffeur-Salon. Jake Fox, der normalerweise in einem edlen Geschäft gleich um die Ecke gutbetuchte Kundschaft frisiert, kommt mit seinen Scheren und Kämmen in die Kirche und schneidet unentgeltlich die Haare von Obdachlosen. Einer von ihnen ist der 42-jährige Future, der gerade auf dem Coiffeur-Stuhl sitzt. Das Leben auf der Strasse sei hart. Es gebe gute und schlechte Tage.

Legende: Jake Fox schneidet die Haare von Obdachlosen. SRF / Patrik Wülser

Ein schlechter Tag sei, wenn man kein Geld habe und nicht in einen Laden gehen könne, um sich etwas zum Essen zu kaufen und es deshalb stehlen müsse. «Gott möge mir verzeihen, denn ich bin kein unaufrichtiger Mensch, aber das Leben zwingt uns gelegentlich unaufrichtige Dinge zu tun», sagt der Obdachlose und blickt verschämt zum Gewölbe der grossen, lichtdurchfluteten Kirche empor.

Heute könnte ein guter Tag werden. Während Jake die schwarzen gelockten Haare von Future schneidet, reden sie zusammen über Fussball, Covid und das Wetter. So wie man das beim Coiffeur eben tut. Er arbeite gerne hier, sagt Jake. Er gebe hier nicht nur, sondern bekomme auch viel, meint der Coiffeur, während er Future behutsam die Augenbrauen stutzt.

Legende: Jake Fox bekommt viel von seinen obdachlosen Kunden zurück. SRF / Patrik Wülser

«Ich schneide normalerweise die Haare von Leuten, die als Künstler arbeiten, oder als Richterinnen oder Ärzte. Aber auf seinen sozialen Status sollte man sich nicht zu viel einbilden, denn viele Leute sind nur eine Gehaltsabrechnung davon entfernt, selber obdachlos zu sein.» Das habe er von den Menschen gelernt, denen er hier in der Kirche die Haare schneidet. Der Weg von oben nach unten sei in London kürzer als man denkt. «Sobald man den Job verliert, das Lohnkonto leer ist und jegliche Unterstützung wegfällt, bist du auf der Strasse.»

Schweizer Kirche bietet besondere Dienste an

Gemäss Sozialstatistik leben in England rund 300'000 Menschen auf der Strasse. Viele Hilfsorganisationen unterstützen sie mit Wolldecken, Kleidern oder warmen Mahlzeiten. Ein Frühstück und einen unentgeltlichen Haarschnitt gebe es jedoch nur in der Schweizer Kirche, versichert die obdachlose Kundschaft, die sich heute in der Endell Street eingefunden hat.

Beten müsse dafür niemand, sagt Carla Maurer, die Pfarrerin der Schweizer Kirchgemeinde in London. Und bewusst empfange man die Leute nicht irgendwo im Souterrain, sondern im Kirchenraum.

Legende: Carla Maurer ist die Pfarrerin der Schweizer Kirchgemeinde in London. SRF / Patrik Wülser

«Jeder, der hier reinkommt, staunt zuerst einmal. Selbst Menschen, die mit der Kirche nicht viel am Hut haben, spüren hier eine spirituelle Empfindung.» Die Gemeinde bereite das Frühstück für die Obdachlosen immer in der Kirchenhalle vor.

Die Schweizer Kirche in London Box aufklappen Box zuklappen Die Schweizer Kirche in London wurde vor über 250 Jahren von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern gegründet. Sie ist ein wichtiger Treffpunkt der Auslandschweizer-Gemeinde. Die reformierte Kirche mit ökumenischer Gemeinde ist ein eigenständiger Verein, der seine Aktivitäten hauptsächlich durch Vermietungen und Spendenbeiträgen von Partnerkirchen in der Schweiz finanziert. Spenden für die Obdachlosen-Arbeit nimmt die Schweizer Kirche in London dagegen gerne entgegen. (Swiss Church in London, Postfinance-Konto Nr.: 80-37960-9, IBAN: CH88 0900 0000 8003 7960 9)

Es sei eben ein Irrtum zu glauben, Obdachlose seien gerne verwahrlost, erklärt Future. Er ist mittlerweile frisch frisiert, rasiert und sitzt mit einer Tasse Kaffee vor dem Altar. Der Mensch lebe nicht vom Brot allein.

Legende: Future geniesst den Besuch beim Coiffeur in der Schweizer Kirche. SRF / Patrik Wülser

«Sich wieder frisch fühlen, das Gefühl haben, man sei wieder jemand – das tut doch einfach gut. Dazu auf Menschen treffen, die mit den gleichen Zumutungen des Lebens kämpfen müssen.» Es sei ein warmes Gefühl ganz tief drinnen. Er könne es auch nicht näher beschreiben. «Was immer es ist, der Besuch beim Coiffeur in der Schweizer Kirche tut gut. Es ist ruhig, friedlich, entspannend – schön.»

Legende: Die frisch frisierten Kunden hinterlassen ihre Haarpracht am Boden. SRF / Patrik Wülser

Future und seine Kollegen bestaunen sich noch einmal im Spiegel. Heute ist ein guter Tag. Die frisch frisierten Menschen lächeln und ziehen von dannen. Mit ihren wenigen Habseligkeiten und dem Gefühl wieder jemand zu sein.