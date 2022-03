Kurz, bevor Will Smith zum besten Hauptdarsteller für «King Richard» gekürt wurde, ereignete sich eine unvergessliche Szene auf der Oscarbühne. Der Komödiant Chris Rock sollte den Oscargewinner in der Kategorie Bester Dokumentarfilm ankündigen.



Dabei machte Chris Rock einen Scherz auf Kosten von Jada Pinkett Smith. Er sagte: «Jada, ich liebe dich. Ich kann es kaum erwarten, dich in der Fortsetzung des Films ‹Die Akte Jane› zu sehen.» Dabei bezog sich Chris Rock auf einen Originalfilm von 1997, in dem Demi Moore mit kahl geschorenem Kopf die Hauptrolle spielte.



Die Frisur von Jada Pinkett Smith war kein modisches Statement, sondern geht auf eine Erkrankung zurück, bei der ihr die Haare ausfallen. Ende 2021 berichtete Jada Pinkett Smith darüber auf ihrem Instagram Kanal.



Somit kam der Witz gar nicht gut an. Während Jada Pinkett Smith genervt die Augen verdrehte, marschierte Will Smith auf die Bühne und verpasst Chris Rock eine Ohrfeige. Auf dem Weg zurück zu seinem Platz rief Smith: «Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.»