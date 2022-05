Coop wirbt mit attraktiven Rabatten – aber auf was?

Sammelaktionen sind als Marketinginstrument bei Grossverteilern beliebt. Das Prinzip ist immer das gleiche: Die Kunden sammeln beim Einkaufen Punkte, Kleber oder Märkli und profitieren bei voller Sammelkarte von besonderen Rabatten. Das sei ein gutes Marketinginstrument, sagt Adrienne Suvada, Dozentin für Marketing und Kommunikation an der ZHAW. Der Ansatz dabei sei, dass die Kunden gerne sammeln. Dabei spielen die Grossverteiler mit den Emotionen (zum Beispiel Plüschtiere) oder sie setzen auf die Zusammenarbeit mit bekannten Markenherstellern.

Coop erfindet eigene Outdoor-Marke

Nicht so die aktuelle Outdoor-Trophy von Coop. Bei voller Sammelkarte wirbt Coop mit «bis zu 63 Prozent Treuerabatt» für Outdoor-Produkte der Marke Rewind. Der Haken dabei: Was im Internet daherkommt wie eine etablierte Outdoor-Marke, ist in Tat und Wahrheit das Produkt einer Werbeagentur. Doch dies ist auf der extra kreierten Rewind-Website ziemlich gut versteckt.

Ich sehe das sehr kritisch. Ich finde es aus Transparenzgründen gegenüber dem Kunden keine gute Vorgehensweise.

Für Marketing-Expertin Adrienne Suvada ist dies eine neue Art der Kundenbindung: «Ich sehe das sehr kritisch. Ich finde es aus Transparenzgründen gegenüber dem Kunden keine gute Vorgehensweise.» Preisvergleiche sind nicht möglich, da es keine Referenzwerte gibt. «Der Händler kann mir irgendwas erzählen», sagt Suvada zu den angeblichen Rabatten.

Coop sieht kein Problem, will aber kein Interview geben

Coop nimmt zu den Fragen von «Espresso» nur schriftlich Stellung und schreibt, es gebe «keinen Markenlieferanten im Outdoor-Bereich, der alle Produkte der laufenden Outdoor-Trophy in seinem Sortiment führt». Der Hersteller der Rewind-Produkte habe sich aber bei der Entwicklung an der Qualität von Markenprodukten orientiert. «Dies macht es möglich, Preise und Rabatte festzulegen.»