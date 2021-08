Es beginnt mit einer Sprachnachricht an die Tessiner Konsumenten-Sendung «Patti Chiari». Die Frau äussert folgende Bitte: «Ein Freund empfahl mir Schlankheitspillen. Sie kommen aus der Schweiz. Ich habe sie vier Tage lang genommen und mich schrecklich gefühlt. Können sie die Pillen analysieren?»

Die Stimme gehört einer Kundin von Bella Forma SA. Eine Firma aus dem Kanton Freiburg, die Reisen für Schönheitsoperationen in Tunesien organisiert. Auf dem Instagram-Profil wird Portugiesisch gesprochen. Eine gewisse Kelly von Bella Forma wirbt dort für die besagten Schlankheitspillen. Und sie verspricht einen enormen Gewichtsverlust. 1 Kilo pro Tag.

00:24 Video Kelly auf Instagram: «Das ist eine Wunderkapsel!» Aus Kassensturz vom 17.08.2021. abspielen

«Kassensturz» und «Patti Chiari» glauben nicht an solche Wunder. Die Reporterin bestellt die Diätpillen direkt per Whatsapp an Kelly. Für 30 Pillen und Versand blättert sie 350 Franken hin – über 10 Franken für eine Kapsel. Einige Tage später trifft das «Wundermittel» ein. Eingepackt in Haushaltspapier, ohne Packungsbeilage oder Produkteinformationen.

Auf Nachfrage bekommt «Patti Chiari» via Chat diese Zutatenliste: «Alles natürliche Substanzen. Darunter: Spirulina, Artischocken, Zinnkraut, Hibiskus, grüner Tee und vieles mehr.» Alles harmlos, behauptet Bella Forma. Die Erfahrungen einer Kundin, die die Pillen geschluckt hat, sagen etwas anderes: «Ich hatte sehr starkes Herzklopfen, Schwitzen und Panikattacken. Ich konnte immer schlechter sehen, fiel zu Boden, konnte weder aufstehen noch um Hilfe rufen. Ich hatte Todesangst!»

04:34 Video Ruth Mosimann, Leiterin Kontrolle von illegalen Arznei­mitteln bei Swissmedic, im Gespräch mit Ueli Schmezer Aus Kassensturz vom 17.08.2021. abspielen

Experten warnen: «Unglaublich gefährlich!»

Was steckt in diesen Pillen? Die Reporterin schickt sie ins spezialisierte Labor Abich im italienischen Verbania. Und Laborleiter Stefano Todeschi entdeckt Erschreckendes: «Sie enthalten diverse pharmazeutische Substanzen. Das ist, als ob man mehrere Medikamente gleichzeitig nimmt, ohne es zu wissen.» Mit einer Kapsel schluckt man alleine drei verschiedene Psychopharmaka. Todeschi schlägt Alarm: «Die Einnahme dieser Substanzen ohne ärztliche Aufsicht ist unglaublich gefährlich.»

00:23 Video Betroffene: «Ich hatte Todesangst.» Aus Kassensturz vom 17.08.2021. abspielen

Doch es kommt noch schlimmer: Die Pillen enthalten von einem Wirkstoff mehr als von allen anderen: Sibutramin. Ein Medikament, das 2010 in der Europäischen Union und der Schweiz verboten wurde. Ernährungsmediziner Nicola Ossola vom Spital Mendrisio erklärt warum: «Sibutramin wirkt extrem stimulierend. Es erhöht den Herzdruck, die Herzfrequenz und den Sauerstoffbedarf im Körper.» Der Wirkstoff kann Schlaganfälle, Herzinfarkte, Herzstillstände auslösen. Das Perfide: Zunächst verliert man Gewicht.

Stellungnahme Bella Forma SA: Box aufklappen Box zuklappen Wir haben nichts mit dem Verkauf dieser Schlankheitspillen zu tun. Unsere Abnehmprodukte basieren alle auf natürlichen Wirkstoffen. Dennoch verzichten wir in Zukunft auf den Verkauf von Schlankheitspräparaten.

«Patti Chiari» konfrontiert Kelly de Almeida. Dieselbe Frau, die als Kelly Portmann die Pillen verkauft und auf Instagram anpreist. Eine Antwort bekommt die Reporterin nicht. Kelly und ihr Ehemann beschimpfen die Journalistin aufs wüsteste und es kommt zu Handgreiflichkeiten. Schliesslich muss die Polizei das Auto des Kamerateams eskortieren.