Der französische Modeschöpfer zeigte am Mittwoch in Paris seine letzte Haute-Couture-Show. Es ist das Ende einer Ära.

Es war ein Spektakel: Bei seiner letzten Modenschau liess Jean Paul Gaultier in rund 200 Looks seine berühmtesten Kreationen der letzten 44 Jahre Revue passieren. Korsagen, Matrosen-Looks, Mieder und Strapse – alles eingebettet in eine Art Musical. Unter den defilierenden Akteurinnen einige seiner grossen Musen wie Amdanda Lear oder Dita von Teese. Zu den musikalischen Highlights gehörten zwei Auftritte von Sänger Boy George.

Visionär, Provokateur – Enfant terrible

Der Abschied von Jean Paul Gaultier ist das Ende einer Ära. Zusammen mit Karl Lagerfeld gehörte der 67-jährige Franzose zu den letzten grossen Modeschöpfern. Gaultier galt als Visionär, als furchtloser Provokateur – als Enfant terrible, das mit Gendernormen brach, Männer in Kleider und Frauen in grobe Jacketts steckte.

Seine Abschiedsworte

Nach der Show im Pariser Théâtre du Châtelet sagte der Designer: «Die Marke Gaultier wird es weiterhin geben, aber ohne mich. Ich mache etwas anderes [...] aber auf jeden Fall etwas, das mit Mode zu tun hat, etwas anderes kann ich auch gar nicht.»