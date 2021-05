Sizilien mit Easy-Jet

Ein Ehepaar lässt sich vor der Rückreise in Catania testen. Beim Einchecken am Easy-Jet-Schalter erhalten sie die Auskunft: Diese Tests seien ungültig, da sie die Zeit von 24 Stunden seit Test-Zeitpunkt überschritten haben. Das Paar ist konsterniert. Es ging davon aus, dass die Tests während 48 Stunden ihre Gültigkeit behalten. Und die beiden beharren darauf, mit diesem Flug in die Schweiz nach Basel zu fliegen. Schliesslich sei sogar noch die Polizei gekommen, erzählt die Ehefrau, weil sich ihr Mann geweigert habe, den Schalter zu verlassen.

Nach langem Hin und Her dann die Lösung: Die beiden Schweizer sollten das Selbstdeklarations-Formular des BAG ausfüllen, das für solche Fälle vorgesehen ist. Darin bestätigt der Passagier, dass er keinen Test machen konnte und er verpflichtet sich zu einem Test in der Schweiz, möglichst bald nach der Einreise. Bei der Ankunft in Basel habe dann aber niemand nach einem Formular oder Test gefragt.

Zwei Mal Edelweiss und offene Fragen:

Hurghada/Ägypten

Eine fünfköpfige Familie meldet sich bei «Espresso». Die Erwachsenen und Kinder machen vor der Abreise nach Hurghada vorschriftsgemäss einen Covid-Test und freuen sich auf die Ferien. Sie staunen dann aber nicht schlecht, als sie folgende Durchsage bei der Landung in Hurghada vernehmen: «Die Passagiere mit Test dürfen sich zum Ausgang begeben, diejenigen ohne Test bleiben bitte noch sitzen.» Links und rechts seien Passagiere sitzen geblieben, erzählt der Familienvater: «Die Vorstellung war nicht gerade toll, dass wir nun vier Stunden neben Personen gesessen haben, welche nicht wissen, ob sie negativ getestet werden.»

Darauf angesprochen, dass nicht alle Passagiere mit einem negativen Test an Bord der Edelweiss Maschine kamen, schreibt die Fluggesellschaft «Espresso»: «Für die Einreise nach Ägypten ist nicht an allen Flughäfen zwingend ein Test vor Abflug nötig, da an den meisten Flughäfen auch ein Test bei Ankunft gemacht werden kann. Es liegt in der Verantwortung der Passagiere, dass sie die Einreisebestimmungen der Destination erfüllen. Wir als Airline haben bei Ägypten keine Pflicht, die Tests vor Abflug zu kontrollieren.»

Faro/Portugal

Das zweite Beispiel mit Edelweiss betrifft Faro in Portugal. Eine Hörerin erzählt, dass sie und ihre Begleiterinnen beim Einchecken in Faro lediglich gefragt wurden, ob sie die Einreisebestimmungen für die Schweiz kennen würden. «Wir antworteten mit Ja – und das war’s auch schon.» Niemand wollte den negativen Covid-Test sehen. Als sie dann an Bord mitbekommen hat, dass in der Reihe vor ihr überhaupt niemand einen Test gemacht und auch kein Formular ausgefüllt hat, fühlte sie sich verschaukelt. «Die Flugbegleiterinnen reichten diesen Passagieren dann noch das Formular zum Ausfüllen.» Aber sie ärgert sich sehr über diese laschen Kontrollen.

Dazu schreibt Edelweiss: «Die Überprüfung, ob ein Passagier von Edelweiss im Besitz eines gültigen negativen Testresultats ist, geschieht an den Abflugsorten durch unsere lokalen Abfertigungsfirmen. Diese Firmen haben von uns die Weisung erhalten, dies ausnahmslos bei jedem Passagier (über 12 Jahre) zu überprüfen, bevor er ins Flugzeug steigt. Wir stehen regelmässig mit allen unseren Stationen in Kontakt und erhalten auch viele Rückfragen bei Spezialfällen. Zudem wird die Einhaltung dieser Weisung durch Edelweiss mit wiederkehrenden Stichproben kontrolliert.»