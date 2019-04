Peter Reber ist einer der bedeutendsten Köpfe der Schweizer Musikszene. Am Sonntag wird er 70 – und noch immer ist sein Schaffensdrang ungebrochen.

In einem Alter, in dem andere längst ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen, will es Peter Reber nochmals wissen. Mit 70 Jahren geht er wieder auf Tournee. Der Vollblutmusiker bleibt aber realistisch: «Es wird wohl meine letzte grosse Tournee sein», sagt er im «Glanz & Gloria»-Interview.

Körperlich spüre er das Alter, wenn er lange auf der Bühne stehe: «Die Gitarre wird nun schneller schwer und ich bin froh, wenn ich ans Klavier wechseln und mich setzen kann.» Geistig fühlt sich Peter Reber aber noch immer jung: «Alt bin ich erst, wenn ich nicht mehr neugierig bin.»

Meinen Geburtstag muss ich nicht speziell zelebrieren

Seinen runden Geburtstag am Sonntag feiert er im kleinen Rahmen im Kreise seiner Liebsten: «Ich muss das nicht speziell zelebrieren», so Reber. Viel wichtiger sei es ihm nun, noch bewusster in der Gegenwart zu leben: «Ich habe eine lange Vergangenheit hinter mir. Die Zukunft wird weniger lang. Deshalb ist es mir wichtig, alle Dinge, die ich noch machen darf, besonders zu geniessen.»