Es ist noch nicht lange her, seit in der Schweiz ein schöner Spätsommer genossen werden konnte – teils haben sogar die Badis die Saison bis weit in den September hinein verlängert. Doch nun ist Schluss: Ein kräftiges Tiefdruckgebiet bringt Huddelwetter und am Wochenende sogar Schnee, vor allem in den Bergen. Laut Ivo Sonderegger von SRF-Meteo ist das ungewohnt früh.

Ivo Sonderegger Meteorologe SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ivo Sonderegger studierte Physik an der ETH Zürich mit der Vertiefung Atmosphärenphysik. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Meteorologe für diverse Schweizer Privatradios und Zeitungen begann er 2014 bei SRF Meteo als Prognostiker.

SRF News: Das Wetter hat abrupt umgeschlagen – es erwartet uns ein trübes und kaltes Wochenende. Was ist zu erwarten, liegt sogar Schnee bis in tiefe Lagen drin?

Ivo Sonderegger: Nein, von dem sind wir noch Einiges entfernt, dass es auch im Flachland Schnee gibt. In tiefen Lagen wird insbesondere morgen Samstag einfach ein kalter Tag mit vielen Wolken, an dem es häufig, aber nicht immer regnet. Aber in der Höhe ab 1000 bis 1500 Metern über Meer gibt es auch Gebiete, in denen es recht viel Schnee geben kann, vor allem am Alpennordhang. Ganz vereinzelt kann es auch Schneeflocken bis 700 Meter über Meer hinab geben, aber das sind Ausnahmen.

Der Wintereinbruch in den Bergen in Bildern Bild 1 / 8 Legende: In Madulain im Engadin ist schon eine ziemliche Schneedecke zusammengekommen. Christa Schiely Bild 2 / 8 Legende: In Davos hat sich am frühen Freitagnachmittag bereits eine Schneedecke gebildet. SRF/ Peter Fritsche Bild 3 / 8 Legende: Die SAC-Windegghütte oberhalb vom Sustenpass bereitet sich auf ergiebigen Schneefall vor. sebastian jungo Bild 4 / 8 Legende: Auch auf dem Niesen bei Spiez zeigte sich am Freitagmorgen schon der erste Neuschnee. Cornelia Häfliger Bild 5 / 8 Legende: In Arosa ist das Dorf schon beinahe zugeschneit – der Blick in Richtung Obersee. Webcam Arosa , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 6 / 8 Legende: Dichtes Schneegestöber am Rinerhorn bei Davos. Webcam Davos-Klosters , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 7 / 8 Legende: Auf der kleinen Scheidegg muss man sich ebenfalls warm anziehen. Webcam Jungfrau Region , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 8 / 8 Legende: Die Bergbahnstation Riffelberg in Zermatt wird dieses Wochenende noch einiges mehr an Schnee sehen. Webcam Matthorn Zermatt Bergbahnen , Link öffnet in einem neuen Fenster

Es wird also einigen Niederschlag geben – Regen und Schnee. Werden die Mengen ein Problem darstellen?

Nein, es gibt vor allem in den Bergen viel Niederschlag. Auf Berggipfeln kann es auch mal einen Meter Schnee geben, es ist aber an den meisten Orten in den Bergen mit 20 bis 50 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Der Regen im Flachland dürfte nicht problematisch werden, es gibt auch Orte, wo es immer wieder trockene Abschnitte gibt. In anderen Regionen dürfte dies jedoch kaum der Fall sein, im Fricktal zum Beispiel dürfte der Regen recht konstant anhalten.

Noch vor kurzem haben wir den Sommer in kurzen Hosen und T-Shirt geniessen können, nun ist also Schluss: Ist der abrupte «Wintereinbruch» für Ende September ungewöhnlich?

So frühen Schneefall bis 1000 Meter über Meer herunter sieht man sicher nicht jedes Jahr. Er ist aber auch nichts Aussergewöhnliches. Was dieses Jahr eher speziell war, ist, dass es noch so lange so warm war.

Welche Wetterlage ist denn nun dafür verantwortlich, dass man dieses Wochenende besser drinnen verbringt?

Es ist ein Tief-Komplex mit zwei Kernen, das Tief «Youngme» einerseits und das Tief «Xyla» andererseits. Diese bleiben nun auch ein paar Tage und bringen so kühle Luft von Norden her. Im Tessin übrigens herrscht deswegen starker Nordföhn. Die beiden Tiefdruckgebiete erschweren uns Meteorologen auch ein bisschen den Ausblick auf die nächsten Tage – es kann sein, dass der Sonntag überall trüb mit Regen wird, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass gerade im Osten auch hie und da bereits die Sonne wieder hervorkommt.

Das heisst auch: Die Hoffnung auf einen goldenen Herbst müssen wir nicht aufgeben?

Nein, überhaupt nicht. Es kann sogar sein, dass sich die Sonne bereits nächste Woche wieder grösstenteils durchsetzt. Das hängt aber davon ab, wie sich die Tiefdruckgebiete in den nächsten Tag verhalten. Mich würde es sehr überraschen, wenn sich dann im Oktober nicht wieder ein Hoch festsetzen würde, dass uns dann auch wieder einen goldenen Herbst beschert.

Das Gespräch führte Matthias Schmid.