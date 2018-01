Es ist sechs Jahre her, als Google die «Glass»-Brille präsentierte. Sie wurde zum Flop, trug aber viel dazu bei, den Stein für die Entwicklung der erweiterten Realität (Augmented Reality – AR) ernsthaft ins Rollen zu bringen. 2018 wird diese Entwicklung noch zulegen.

Zusatzinhalt überspringen Wer hat's erfunden? Mit Peakfinder hat der Schweizer Fabio Soldati schon vor acht Jahren einen AR-Klassiker programmiert. Ebenso lange gibt es verschiedene Formen von «Skyview»-Apps, mit denen das Smartphone überlagernd zum realen Bild Sternbilder und Planeten anzeigt. AR ist also schon viel älter, als es oft den Anschein macht.

Virtual Reality (VR) ist in aller Munde – doch AR (Augmented Reality – erweiterte Realität) werden wir bald alle selbst in der Hand haben. «Schuld» sind – einmal mehr unsere Smartphones. Zunehmend mehr Modelle haben mit dem AR Kit von Apple und dem AR Core von Google die Technologie bereits eingebaut und müssen mit AR-Apps nur noch aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Teure Investitionen in eine spezielle Brille und leistungsfähige Hardware müssen die Anwender für AR also nicht tätigen – ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu VR.

Pokémon Go war der erste AR-Umsatz-Bolzer

Was den Umsatz mit der Technologie angeht, hat die erweiterte Realität die virtuelle Realität schon lange überholt: Es wird geschätzt, dass Pokémon Go allein in den ersten drei Monaten mehr als 600 Millionen US-Dollar an mobilen AR-Einnahmen generiert hat. Das war mehr als der Wert des gesamten VR-Software-Marktes.

Noch viel wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg von Pokémon Go ist, dass das Spiel erfolgreich dazu beigetragen hat, die AR-Technologie zu transformieren hin zu einem Mainstream-Produkt für jedermann.

Deshalb kann man davon ausgehen, dass in nächster Zeit immer mehr AR-Anwendungen auf den Markt kommen werden oder bereits seit kurzem angekommen sind, die das Potential haben, sehr viele Menschen zu erreichen – im Alltag.

Zum Beispiel die App Place von Ikea. Mit ihr können Kunden die Produkte des schwedischen Möbelhauses mittels AR im Raum platzieren, bevor sie diese kaufen.

Technologie mit Potential zur Alltags-Durchdringung

Nicht nur Einzelhändler werden in mobile AR-Technologie investieren, AR könnte auch die Landwirtschaft verändern, den Energiesektor, Finanzdienstleistungen, die Gesundheitsversorgung und die Arbeitswelt. Mit anderen Worten: AR wandelt sich zu einer universell einsetzbaren Technologie.

Beispiele belegen das: Der Staplerhersteller Jungheinrich etwa setzt AR ein, um Servicemitarbeiter zu unterstützen – egal, in welchem Land er sich aufhält.

Die Organisation Medical Realities bietet medizinisches Training an in AR (und auch VR). Dadurch sollen die Kosten der Ausbildung gesenkt werden und Studenten auf der ganzen Welt medizinische Handgriffe trainieren können.

Ein drittes spannendes Projekt heisst Accu Vein. Das spezielle Gerät soll das Blutabnehmen erleichtern, in dem es die Adern scannt und auf der Hautoberfläche anzeigt.

So sollen Venen mit einer bis zu 3,5 Mal höheren Wahrscheinlichkeit gleich beim ersten Einstich getroffen werden. Wenn das kein Fortschritt ist für die vielen mehrfach gelöcherte Patienten!