Happy Birthday, Julia Roberts! «America’s Sweetheart» feiert am Samstag ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass fünf Fakten, die Sie noch nicht kannten.

Ein Herz für Tiere: Bevor sie Schauspielerin werden wollte, war ihr Traumberuf Tierärztin.

Die «Runaway-Bride» Julia Roberts liess Kiefer Sutherland (50) mit 23 Jahren drei Tage vor der Hochzeit sitzen.

Während Julia Roberts zum Liebling in der Schauspielbrache wurde, litt ihre Halbschwester Nancy Motes (†37) ihr Leben lang unter dem Ruhm ihrer bekannten Schwester. 2014 wurde sie mit einer Überdosis Drogen tot in der Badewanne gefunden.

Julia Roberts war nicht die erste Wahl für die Rolle der «Vivian» bei «Pretty Woman». Schauspielerin Meg Ryan (55) wurde die Rolle zuerst angeboten, sie lehnte sie allerdings ab.

Im April 2017 wurde Julia Roberts von der US-Zeitschrift «People» zum fünften Mal zur schönsten Frau der Welt gekürt. 26 Jahre zuvor erhielt sie den Titel zum ersten Mal.

Ihre Karriere

Julia Fiona Roberts gehört zu den beliebtesten und höchstbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Nach einem holprigen Start mit kleinen Auftritten wie zum Beispiel im Drama «Firehouse», gelang ihr 1990 der weltweite Durchbruch mit «Pretty Woman». Es folgten weitere Erfolge wie «Erin Brockovich» und «Notting Hill».

Aus einfachen Verhältnissen

Mit der Schauspielerei kam Julia Roberts früh in Berührung. Ihre Eltern Betty Lou und Walter Grady Roberts leiteten eine Schauspielschule für Kinder und förderten so früh die Begabung ihrer drei Kinder. Nach finanziellen Schwierigkeiten war die Familie jedoch gezwungen, die Schule wieder zu schliessen.

Nach ihrem Schulabschluss entschied sich Roberts, nach New York zu gehen, wo sie von einer Modelagentur entdeckt wurde und nebenbei diverse Jobs annahm, um sich den Schauspielunterricht zu finanzieren. Seit rund 30 Jahren spielt Julia Roberts nun in der obersten Hollywood-Liga mit. Ab Januar 2018 ist die US-Schauspielerin mit «Wonder» in den Schweizer Kinos zu sehen.