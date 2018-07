Bislang gehörte der untere Luftraum den Vögeln. Modellflug- und Drachen-Piloten kamen den Tieren nur sehr selten in die Quere. Mit dem aktuellen Drohnen-Boom ändern sich nun die Verhältnisse.

Immer öfter dringen unbemannte Hobby-Flugobjekte in den Naturraum von Vögeln und Wildtieren ein. Sie können bei Vögeln und Wildtieren Stress auslösen und damit die Fortpflanzung verhindern. Die Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz, die Vogelwarte Sempach und der Schweizerische Drohnenverband haben deshalb ein Merkblatt für Drohnenpiloten erstellt.

Fliegen, wo keine Tiere sind

Piloten würden da beispielsweise darauf hingewiesen, dass Drohnenflüge in Wasser- und Zugvogelreservaten oder Jagdbanngebieten verboten sind, schreibt die Konferenz in einer Mitteilung. Und es wird empfohlen in übersichtlichen Orten zu fliegen, wo keine Vögel oder Wildtiere zu sehen sind.

Neue Technologie – neue Regeln

Dass das Thema als immer wichtiger erachtet wird, zeigt sich auch am Interesse der Wissenschaft. Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS) hat im März 2018 die erste Studie zu Drohnen in der Schweiz veröffentlicht.

Chancen und Risiken der neuen Technologie mögen von Betroffenen verschieden gewichtet werden. Einig ist man sich bezüglich der Dauerhaftigkeit des Phänomens. Die Studie kommt zum Schluss, dass «der Aufschwung der Drohnen signifikant ist, aber bezüglich ihrer Risiken in vielen Bereichen noch viele Fragen offen sind.»

Empfehlungen an den Gesetzgeber

Die Studie ist unter der Leitung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) entstanden. Und sie mündet in ein Set von Empfehlungen: