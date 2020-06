SRF: Bei unserem Korrespondenten Philipp Zahn hinterlässt das Corona-Konzept von Elba ein mulmiges Gefühl. Daniel Paris, wie geht es Ihnen als Infektiologe und Reisemediziner?

Daniel Paris: Wegen Elba habe ich kein mulmiges Gefühl, aber ich muss schon sagen: Die Einstellung des Spitaldirektors gibt mir zu denken. Besonders, weil wir uns trotz der extrem gesunkenen Fallzahlen in der Schweiz immer noch in einer globalen Pandemiesituation befinden. Da einfach Verdachtsfälle pauschal in Europa herumschicken... da wird's mir schon mulmig.

Wo ist man bei Auslandferien am sichersten? Auf dem Campingplatz, in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung?

Alle drei Situationen haben ihre Vor- und Nachteile. In einem Hotel wird man zum Berispiel am Buffet exponiert und es hat viele Leute, die an- und abreisen. Und was einem meist nicht so bewusst ist: Gibt es Verdachtsfälle, kann ein ganzes Hotel unter Quarantäne gestellt werden.

Beim Camping hat man sehr viele soziale Kontakte. Da können sich auch gewisse Risikosituationen ergeben.

In einer Ferienwohnung ist das Risiko wohl am kleinsten, da man dort eher isoliert ist. Aber man muss natürlich einkaufen gehen und dafür entsprechende Massnahmen treffen.

Am Strand, im Restaurant, auf dem Markt, in der Disco am Abend? Wo ist es besonders heikel?

Ganz klar in der Disco am Abend. Oder in einer Kirche oder Kathedrale. Geschlossene Räume mit vielen Leuten – das sind die gefährlichen Situationen.

Die sollte man also im Ausland wie zu Hause meiden.

Ja.

Wenn jemand aus der eigenen Familie während der Ferien Symptome entwickelt und man weniger als eine Tagesreise von der Schweiz entfernt ist: Soll man dann nicht gleich nach Hause zurückkehren statt in irgend einem Hotel zu stranden?

Wir sind jetzt in einer Phase, wo es darum geht, Übertragungsketten zu unterbrechen. Dem ist nicht gedient, indem man einfach «abhaut».

Das richtige Vorgehen wäre im Prinzip, dort zu bleiben, wo man diagnostiziert wird und die Quarantänefrist abzusitzen. Wenn die medizinische Versorgung so limitiert ist, dass es doch eine Reise in die Schweiz braucht, dann vorzugsweise mit dem Auto, unter isolierten Bedingungen.

Aktuell gelten überall etwas unterschiedliche Regeln. In Italien sogar von Region zu Region. Wo kann ich mich über die Situation vor Ort und die geltenden Regeln informieren?

Die Situation ist tatsächlich sehr dynamisch. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man in die Ferien reist, und laufend versuchen, up-to-date zu bleiben.

Sehr gute Informationen über ganz Europa finden sich auf den Webseiten des Bundesamts für Gesundheit BAG, Link öffnet in einem neuen Fenster und des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA, Link öffnet in einem neuen Fenster. Dort sollte man sich auf jeden Fall vor Antritt der Reise informieren.

Selber nutze ich ausserdem häufig die Travel Admin App, Link öffnet in einem neuen Fenster des EDA. Die ist auch am Reiseziel selber sehr nützlich.

Das Gespräch führte Daniela Lager.