In einem Video auf Instagram verkünden Mel B., Emma Bunton, Geri Halliwell und Mel C. ihr Comeback. Victoria Beckham ist nicht dabei.

Ab Juni touren die Spice Girls durch Grossbritannien. Auftritte sind geplant in Manchester, Bristol, London und weiteren Städten.

Die Tickets für die sechs Termine der Tour sind ab Samstag erhältlich.

Die grossen Erfolge der Spice Girls liegen inzwischen teils mehr als 20 Jahre zurück. Mit Songs wie «Wannabe», «Spice Up Your Life» und «Viva Forever» eroberten sie weltweit die Charts in einer Zeit, als Grossbritannien mit dem Slogan «Cool Britannia» seinen Ruf als Trend-Schmiede erneuerte. Sie gelten als erfolgreichster Musik-Export des Landes seit den Beatles. Ihren letzten grossen Auftritt zu fünft hatten die Spice Girls bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012.