Auch die Schweiz kämpft gegen die multiresistenten Keime im Zuge der Nationalen Strategie Antibiotikaresistenzen. So wird das Bundesamt für Umwelt am kommenden Freitag über den Stand der Umsetzung und die Lancierung einer Bevölkerungskampagne informieren. Auch in Schweizer Spitälern sind multiresistente Bakterien auf dem Vormarsch, gegen die mehrere Antibiotika nicht mehr wirken.