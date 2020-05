Legende:

U2

Die Band wird 1976 unter dem Namen «Feedback» gegründet. Ab 1978 heisst sie «U2» und besteht seitdem aus dem Schlagzeuger Larry Mullen junior, dem Bassisten Adam Clayton, Bono und dem Leadgitarristen «The Edge» (von links nach rechts). Hier sind sie 2005 bei der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame zu sehen.

Keystone / Ed Betz