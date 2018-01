In einem Interview erinnert sich die Queen an ihre Krönung. Und das auf charmant witzige Art.

Die Krone der Queen wiegt 1,28 Kilogramm 1:24 min, vom 12.1.2018

«Sobald ich die Krone trage, kann ich nicht mehr nach unten schauen. Meine Notizen zur Rede beispielsweise muss ich auf Höhe des Gesichts halten. Würde ich mit der Krone nach unten gucken, würde mein Genick brechen», so die Queen schmunzelnd in einem Interview mit der «BBC», aus dem am Freitag ein Ausschnitt veröffentlicht wurde. Kronen hätten einige Nachteile, seien für sie aber trotzdem «eine wichtige Sache».

Kutschenfahrt des Grauens

Am Sonntag strahlt der britische TV Sender eine Dokumentation zur Krönung von 1953 aus. In dieser erinnert sich die Queen an den Tag, der ihr Leben für immer veränderte. «Mein Kleid war wahnsinnig schwer. Ich konnte mich kaum bewegen.»

Und auch an die Fahrt in der goldenen Kutsche, die nach der Krönung folgte, hat die Königin keine guten Erinnerungen. «Die Sitze sind nur Sprungfedern, die mit Leder überzogen wurden.» Die Kutsche sei ziemlich unbequem und nicht für längere Fahrten gemacht.

Queen Elizabeth II. sitzt seit über 65 Jahren auf dem Thron und hält den Rekord für die längste Herrschaft in der Geschichte des englischen Königshauses.