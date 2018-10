Inhalt

Royale Hochzeit - Prinzessin Eugenie hat Ja gesagt

Die britische Prinzessin Eugenie (28) hat am Freitag in Windsor ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank (32) geheiratet. Auch wenn sie nur die Nummer 9 in der Thronfolge ist, war die Gästeliste äusserst hochkarätig.