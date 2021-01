Zwischen Waffentest, engen Kampfstiefeln und Langeweile am PC

12'000 Rekrutinnen und Rekruten sind vor knapp zwei Wochen in ihre RS eingerückt. Nicht alle mussten sich wie sonst üblich in den Kasernen einfinden – für rund 5000 junge Frauen und Männer startete die Rekrutenschule zu Hause vor dem Laptop. Zum Schutz vor Corona. Eine von ihnen ist die zwanzigjährige Alina Lüthi aus dem Basellandschaftlichen Muttenz.

Legende: Rekrutin Alina Lüthi lernt nicht in der Kaserne, sondern im Homeoffice. SRF

Sie ist gelernte Zimmerin, allgemein eher praktisch veranlagt. Sechs Stunden pro Tag büffelt sie nun aber Militärtheorie. Es geht um Reglemente. Sie könnte sich vorstellen, weiterzumachen, vielleicht sogar Leutnant werden.

Der Mensch macht die Waffe böse

Vieles von dem, was sie lernt, interessiert sie. Etwa, wie die Schweiz atomare, biologische und chemische Gefährdungen abwehren will. Auch mit ihrer ersten Begegnung mit dem Sturmgewehr ist Alina zufrieden – auch wenn es nur eine Trockenübung war.

In der Waffe selbst sieht Alina nichts Böses – erst der Mensch könne damit Böses anrichten, sagt sie. Das Lernen am Computer fällt manchmal auch schwer, die junge Frau mit den kurzen Haaren bezeichnet sich selbst als «Wildsau», die am liebsten draussen herumspringt.

Legende: Militärtheorie am Esstisch: spannend, aber nicht ganz Alinas bevorzugtes Terrain. SRF

Und ab und zu hat sie Mühe mit dem Lernstoff. Langweilt sich. Bei der integralen Sicherheit geht es um den Schutz vor äusseren Angriffen. In zehn Tagen muss sie all das können, beim Einrücken in die Kaserne gibts eine Prüfung.

Zum Glück wurde den Rekruten auch Sport verordnet, das ist ganz Alinas Welt, Joggen, Gewichte stemmen oder mit dem Hund lange Märsche üben. Da kann sie dann gleich ihre neuen Kampfstiefel einlaufen, die immer noch drücken.

Legende: Ein Marsch in den Kampfstiefeln gehört auch zu den Home-RS-Aufgaben. Noch drückt der Schuh. SRF

Als Handwerkerin dient Alina bei den Genietruppen, bekannt für starke Kerle, die zupacken können. Sie stellen durch den Bau von Verkehrswegen die Mobilität aller Truppen sicher.

Als Rammpontonierin wird Alina nicht mit schwerem Geschütz auffahren, dafür mit schweren Baugeräten, die zum Brückenbau benötigt werden. Nach der dritten Woche rückt Alina in die Kaserne in Brugg (AG) ein. Ihre RS dauert insgesamt 18 Wochen. Wer Alina kennenlernt, weiss, dass die kleine Schwester von drei Brüdern das locker packen wird.