Rückblick: ernst und lustig 2017

Aus glanz und gloria vom 28.12.2017

Es ging nicht immer nur bierernst zu und her im Jahr 2017. Viele Schweizer Prominente gaben Anlass zum schmunzeln. Charles Nguela versuchte sein Comedyprogramm in einem rasenden Bob vorzustellen und Tennisprofi Timea Bacsinszky griff für ein Musikvideo statt zu ihrem Tennisschläger zur Bratpfanne. Aber nicht alle hatten Flausen im Kopf. Miss Schweiz Lauriane Sallin fuhr einen Camion voller Ausrüstung in ein Kinderspital in Marokko und Model Sarina Arnold half in einem Spital in Kirgistan Müttern von Kindern mit Gaumenspalte.