Keiner kennt ihn als Christopher John Davison, als «Lady in Red»-Interpreten aber sehr wohl. 7 Fakten zu Chris de Burgh.

Chris de Burgh gewinnt 2009 den «Diva – World Music Award». Der Preis wird seit 1991 jährlich an anerkannte Persönlichkeiten aus der Welt des Entertainments verliehen.

De Burgh ist Vater von drei Kindern: Rosanna sowie die beiden Söhne Hubert und Michael. «For Rosanna» aus dem Album «Into the Light» (1986) ist seiner Tochter gewidmet.

Auftritt in einer Fernsehsendung in Salzburg, 2009.

Chris de Burgh in TV-Show

Chris de Burgh auf seiner Deutschland-Tour 1999. In 13 verschiedenen Städten tritt er auf.

Chris de Burgh 1999 in Hamburg

Der irische Sänger und Komponist Chris de Burgh kam am 15. Oktober 1948 in Argentinien zur Welt. Heute feiert der Musiker seinen runden Geburtstag. Sieben Fakten zum «Lady in Red»-Interpreten: