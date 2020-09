Colin Firth hat in seiner Karriere schon viele Preise gewonnen. Darunter einen Golden Globe und zwei BAFTAs. Der wichtigste ist aber der Oscar in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» für seine Rolle in «The King's Speech».

Firth spielt darin den stotternden König George VI. Er ist introvertiert, gibt gegen aussen jedoch stets den charmanten Gentleman. Nicht zum ersten – und auch nicht zum letzten – Mal schlüpft Colin Firth in die Rolle des zurückhaltenden Ehrenmannes.

Verschiedene Filme, ähnliche Figuren

In der BBC-Verfilmung des Jane-Austen-Klassikers «Stolz und Vorurteil» von 1995 spielt er Mr. Darcy, den Verehrer der Hauptfigur Elizabeth. Sein Charakter in den «Bridget Jones»-Filmen (2001, 2004, 2016) ist gar an Mr. Darcy angelehnt. Und auch im Musical-Film «Mamma Mia» gibt er den schüchternen Banker.

Etwas düsterer, aber nicht weniger reserviert sind seine Rollen im Action-Streifen «Kingsman» (2014) und in «Mary Poppins’ Rückkehr» (2018), wo er den doppelgesichtigen Präsidenten einer Bank spielt.