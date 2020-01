2018 wird die Komödie «Wolkenbruch» mit Joel Basman in der Hauptrolle der erfolgreichste Schweizer Kinofilm – im Herbst 2020 kommt der Zürcher als «Ausbrecherkönig» Walter Stürm ins Kino. Die Wandlungsfähigkeit ist Basmans Markenzeichen.

Der Weg zum gefragten Schweizer Kinoexport

Seine Karriere beginnt 2004 in der TV-Serie «Lüthi und Blanc». Kurz darauf schafft er mit «Mein Name ist Eugen» den Sprung auf die Kinoleinwand. 2010 ist er in der Alpensaga «Sennentuntschi» zu sehen, bevor 2011 der internationale Durchbruch kommt: Basman steht im Actionthriller «Wer ist Hanna?» mit der australischen Filmikone Cate Blanchett vor der Kamera.

Wenn George Clooney vom Schweizer schwärmt

Dabei bleibt es nicht. 2014 sieht man den damals 24-jährigen Basman an der Seite von US-Schauspieler Bill Murray in George Clooneys Film «The Monuments Men».

Wie der Clooney in der Sendung «10vor10» verrät, ist er vom jungen Schweizer sehr angetan.

Und während Joel Basman dabei ist, die Kinoleinwände im Ausland zu erobern, gehört er in der Schweiz mit seinen 30 Jahren bereits zu den ganz Grossen.