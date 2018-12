Legende:

Reality-TV

Von 2002 bis 2005 gab er an der Seite seines Sohnes Jack, seiner Tochter Kelly und seiner Frau Sharon in der MTV-Serie «The Osbournes» Einblick in sein Leben. Zu Beginn war noch seine älteste Tochter Aimee mit von der Partie, diese verabschiedete sich aber nach den ersten Folgen.

