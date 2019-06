Schiesserei in Virginia

Ein Schütze hat am Freitag in Virginia Beach im US-Bundesstaat Virginia mindestens zwölf Menschen getötet.

Zum Tatort gerufene Polizisten hätten den Mann schliesslich bei einem Schusswechsel getötet.

In einem Gebäude der Stadtverwaltung in Virginia Beach (US-Bundesstaat Virginia) eröffnet ein Mann wahllos das Feuer. Zwölf Menschen reisst er in den Tod, viele weitere Personen werden verletzt.

Sofort und wahllos auf Menschen gefeuert

Der mutmassliche Täter sei seit langem bei der Stadt angestellt gewesen, erklärt der örtliche Polizeichef James Cervera. Gegen 16 Uhr Ortszeit sei der Mann in das Gebäude eingedrungen und habe dort sofort wahllos auf Anwesende geschossen.

Als Polizisten am Tatort eintrafen, habe der Schütze auch auf sie gefeuert. Ein Polizist sei von Kugeln getroffen, aber dank seiner Schutzweste nicht getötet worden, hiess es. Die Polizisten hätten das Feuer erwidert.

«Schlimmster Tag in der Geschichte der Stadt»

Die genauen Umstände und Gründe der Tat werden nun untersucht. Cervera beschrieb den Angestellten als «verärgert», führte das aber nicht weiter aus. Cervera sprach von einem «verheerenden Vorfall», bei dem Vieles noch ungeklärt sei. «Wir haben wirklich mehr Fragen, als Antworten», fügt er hinzu.

«Das ist der schlimmste Tag in der Geschichte von Virginia Beach», sagte Bürgermeister Bobby Dyer. Er zeigte sich entsetzt: «Die Menschen sind unsere Freunde, Mitarbeiter, Nachbarn, Kollegen.»

Trump informiert

US-Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden, sagte ein Sprecher des Weissen Hauses.

Die laxen US-Waffengesetze sind immer wieder Diskussionsstoff nach solchen Schiessereien in den USA. Trump lehnt Forderungen nach einer Verschärfung der Waffengesetze ab.

Erinnerung an Vorfall im Jahr 2007

2007 hatte ein 23-Jähriger an der grössten Hochschule in Virginia, der Virginia Tech, 32 Menschen erschossen, bevor er sich selbst tötete.

Virginia Beach liegt an der US-Ostküste an der Chesapeake Bay und ist die grösste Stadt des US-Bundesstaates Virginia. Bürgermeister Bobby Dyer zeigte sich entsetzt.