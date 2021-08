Legende: Japanische Touristen bestaunen das Matterhorn. Keystone

Martin Fritz ist zwar Deutscher, doch wenn er sich als für ein Schweizer Medienunternehmen arbeitender Journalist zu erkennen gibt, erntet er fast immer ein Lächeln. Denn: Die Japanerinnen und Japaner pflegen tatsächlich ein besonderes Verhältnis zur Eidgenossenschaft. «Sie fühlen sich mit der Schweiz und den Schweizern sehr wesensverwandt.»



Fritz konnte in Gesprächen zwei Gründe für die Schweiz-Affinität in Fernost ausmachen. Erstens: «Das Gruppendenken in der Schweiz und Japan ist doch sehr ähnlich. Man geht mit Menschen inner- und ausserhalb der eigenen Gruppe anders um.» Die Japaner würden sehr stark in den Kategorien «Innen» und «Aussen» denken (jap. «Uchi-Soto»). «Ein bisschen gibt es das ja auch in der Schweiz, zwischen den Kantonen, die sich durch Dialekte und anderes unterscheiden.»



Der zweite Grund für die Zuneigung zur Alpenrepublik: «Die Japaner denken, dass die Schweizer genauso höflich sind wie sie. Und das ist ein Riesenlob.» Dagegen werde etwa die direkte deutsche Art als sehr unhöflich empfunden.