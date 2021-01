So viel Schnee hat Madrid seit Jahrzehnten nicht erlebt: Das Sturmtief «Filomenia» hat die spanische Hauptstadt in ein Winter-Wunderland verwandelt. «Ähnliches hatte es zuletzt im März 1971 und Februar 1984 gegeben», sagt ein Sprecher des Wetterdienstes AEMET. SRF-Redaktor Marco Schnurrenberger ist vor Ort und erzählt, wie die Madrilenen mit dem Jahrhundert-Schnee umgehen.

Marco Schnurrenberger Redaktor SRF News Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marco Schnurrenberger arbeitet seit 2018 als Redaktor und Produzent bei SRF News. Derzeit absolviert er einen halbjährigen Auslandsaufenthalt in Madrid.

SRF News: In Madrid fiel bisher über einen halben Meter Neuschnee. Welche Auswirkungen hat das auf die spanische Hauptstadt?

Marco Schnurrenberger: Seit Freitagvormittag fallen ununterbrochen dicke Flocken vom Himmel. In der Hauptstadt und in zehn der 50 Provinzen des Landes gilt die höchste Alarmstufe. In Madrid liegen etwa 60 Zentimeter und der Jahrhundert-Schnee hat die Stadt komplett lahmgelegt. Da keine einzige Strasse in der Innenstadt geräumt ist, fährt kein Auto mehr, nicht einmal die Polizisten neben meinem Wohnort kommen mit ihren Fahrzeugen durch die Schneemassen.

Legende: Kein Fortkommen: Die Polizeiautos in Madrid sind eingeschneit. SRF/Marco Schnurrenberger

Auch die S-Bahn stellte den Betrieb bis auf Weiteres ein und die Eisenbahngesellschaft Renfe strich viele Verbindungen. Zudem wurden mehrere Autobahnen und Landstrassen gesperrt und der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen. An den Universitäten wurden Prüfungen abgesagt und Bibliotheken geschlossen, auch viele Betriebe haben dicht gemacht.

Was die Pandemie nie geschafft hat, hat ein Schneesturm erreicht; das alltägliche Leben herunterzufahren.

Der Schnee verändert das Leben in Madrid somit mehr als die Corona-Pandemie?

Paradox, aber ja. Bisher mussten etwa Restaurants oder Läden in Madrid trotz hoher Fallzahlen nicht wie anderswo in Spanien auf behördliche Anordnung hin schliessen. Erst ab Mitternacht gilt täglich eine Ausgangssperre. Man kann sagen: Das, was die Pandemie seit der ersten Welle nie geschafft hat, hat ein Schneesturm innert 24 Stunden erreicht; das alltägliche Leben in der Stadt herunterzufahren.

Die Behörden waren also nicht auf die Schneemassen vorbereitet?

Das ist wohl so. Zu Beginn der Schneefälle funktionierte der Verkehr noch einigermassen. Irgendwann scheint man aber aufgegeben zu haben. Heute habe ich auf den Strassen keinen einzigen Schneepflug gesehen. Die Wetterbüros sprachen seit Tagen von grossen Mengen Neuschnee. Doch die Behörden haben nichts unternommen – wohl auch, weil sie nicht für solche Witterungsverhältnisse gerüstet sind.

Bild 1 / 11 Legende: Bereits am Freitagabend konnte – mit ein wenig Nachsicht auf den Skibelag – auf den Strassen Madrids Ski gefahren werden. Keystone Bild 2 / 11 Legende: Am Samstagmorgen lag in der Stadt dann teilweise mehr als ein halber Meter Neuschnee. SRF/Marco Schnurrenberger Bild 3 / 11 Legende: Des Skifahrers Freud – des Autofahrers Leid. Auf den Autobahnringen setzte die Schneedecke viele Autofahrer fest, die die Nacht zum Teil in ihren Fahrzeugen verbringen mussten. Keystone Bild 4 / 11 Legende: Schneebedeckte Autos und Strassen, viele Bäume brachen unter den Schneemassen zusammen. Keystone Bild 5 / 11 Legende: Die aussergewöhnliche Schneemenge zog in Madrid viele Menschen auf die Strasse, auch in Schneeschuhen. SRF/Marco Schnurrenberger Bild 6 / 11 Legende: Pulver gut in Madrid! Viele «Madrileños» waren überall auf den nahezu autoleeren Strassen der Hauptstadt unterwegs. Keystone Bild 7 / 11 Legende: Solcherlei Pracht weckte wohl das Bedürfnis vieler Madrilenen, sich sportlich zu betätigen. Keystone Bild 8 / 11 Legende: Der viele Schnee führte auch zu eher grossen Schneeansammlungen. SRF Augenzeugin/Sandra Melero Bild 9 / 11 Legende: Die Madrider S-Bahn stellte den Betrieb bis auf weiteres ein, die Eisenbahngesellschaft Renfe strich viele Verbindungen. Zudem wurden mehrere Autobahnen und Landstrassen gesperrt. Keystone Bild 10 / 11 Legende: Derweil gab der grösste Flughafen Spaniens die Einstellung des Betriebs für den ganzen Tag bekannt... Keystone Bild 11 / 11 Legende: ...und zahlreiche Passagiere waren gestrandet. Keystone

Wie reagieren die Madrilenen auf diesen Jahrhundert-Schnee?

Die Stimmung ist ausgelassen. Der Schnee zieht viele Einwohner auf die Strassen. Kalte Winter sind in Madrid zwar normal, doch es gibt viele Kinder, die nun wohl zum ersten Mal einen Schneemann bauen können. Ich sah auch viele Menschen mit Skis, Snowboards und Schneeschuhen mitten auf der sonst mit Autos verstopften Gran Via. Das ist surreal.

Es herrscht mit Sicherheit nicht nur Freude auf Madrids Strassen.

Viele Menschen wurden auch negativ vom Schnee überrascht. Auf den Autobahnringen blieben zahlreiche Autofahrer stecken und mussten die Nacht zum Teil frierend in ihren Fahrzeugen verbringen. Die Regierung spricht derzeit von drei Todesopfern und vielen Sachschäden. Praktisch in jeder Strasse der Hauptstadt sind Bäume unter den schweren Schneemassen eingestürzt.

Fast 1500 Gerettete und drei Todesopfer Textbox aufklappen Textbox zuklappen «Wir haben noch schwere Stunden vor uns», sagte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Samstag bei einer Bilanz. Er rief die Spanier dazu auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Allein in der besonders schwer betroffenen Region Madrid seien seit Freitagabend fast 1500 Menschen gerettet worden, die vom Schnee in ihren Fahrzeugen festgesetzt worden seien. Nach Medienberichten warteten am frühen Samstagnachmittag bei gefühlten minus fünf Grad vor allem auf den Ringautobahnen der Hauptstadt noch Dutzende Menschen auf Hilfe, die die Nacht im Auto verbringen mussten. Nach Angaben der Behörden wurde in Zarzalejo im Nordwesten der Region Madrid ein 54-Jähriger tot geborgen, der mutmasslich in der Nacht von Schneemassen begraben worden war. Ein Mann und eine Frau starben in Fuengirola in der Provinz Málaga im Süden Spaniens, als ihr Fahrzeug in der Nacht bei Überschwemmungen von Wassermassen mitgerissen wurde.

Auch wirtschaftlich ist die Situation schwierig. Für die Unternehmen, weil die Versorgungsachse noch einige Tage lang blockiert bleiben wird. Für die Menschen, weil seit Ausbruch der Pandemie die Verarmung stark zugenommen hat. Viele Obdachlose harren in der Kälte aus, das macht mir Sorgen. Gemäss Wetterprognosen soll der starke Schneefall in Madrid erst gegen Mitternacht aufhören.

Das Gespräch führte Laura Sibold.