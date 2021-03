Daniela Lager sprach im «Puls»-Studio mit Dania Schiftan, Psychotherapeutin, Sexologin und Autorin.

SRF: Wir haben schon ein Bild im Kopf wie eine schöne Vulva aussehen sollte. Woher kommt das? Die Porno-Industrie wurde angesprochen. Ist das so?

Dania Schiftan: Absolut. Die Porno-Industrie ist das Eine. Doch was ich auch interessant finde: Haben wir überhaupt ein Bild im Kopf, was eine Vulva ist. Wir haben es bei der Umfrage gesehen: Viele haben das noch nie gehört. Das ist automatisch ein Thema, für das man sich schämen muss. Wir sprechen von «Schamlippen», grossen und kleinen Lippen. Da kursieren so viele schräge Bilder zu diesem Thema. Es ist klar, dass man daran etwas ändern muss.

Aber wir haben doch noch nie so unverkrampft über Sex diskutiert, darüber gehört, als in der heutigen Zeit?

Das meint man. Aber wirklich darüber sprechen, das macht man nicht. Man klärt die Kleinen nicht auf, was ein guter, gesunder und schöner Körper ist und wie vielfältig dieser ist. Über die Fleischlichkeit, die Lust, die Erregung, die Körpersäfte, die wir haben; das ist alles abzulegen, wegzumachen, «wegzuduften» weil es nicht gut sein soll.

Wo und wann soll die Aufklärung darüber stattfinden? Bei Mädchen oder auch bei Jungs?

Aus meiner Sicht kann das ab Geburt passieren. Wir bringen den Kindern bei, was Hände und Füsse sind. Warum dürfen sie nicht auch wissen, was für ein Geschlecht sie haben? Entgegen dem, was man denkt – dass es sexualisiert – macht es nämlich das Gegenteil. Es schützt, macht vertraut mit dem Körper. Und je vertrauter man ist, desto wohler und sicherer fühlt man sich. Je früher man beginnt, darüber zu sprechen. Desto weniger entsteht das Gefühl, mit dem eigenen Körper sei etwas falsch.