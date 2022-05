Vor zwölf Jahren bewarb sich die gebürtige Baslerin Fiona Ziegler an der FAMU (Film and TV School of the Academy of Perfoming Arts) in Prag für den umworbenen Regiestudiengang. Als erste Schweizerin und sogar als erste Westeuropäerin wurde sie aus über hundert Bewerbungen aufgenommen. Ohne jegliche tschechische Sprachkenntnisse konnte sich die 39-Jährige zusammen mit fünf anderen durchsetzen.

Von ihrer Bewerbung wussten in ihrem Umfeld die wenigsten und so war ihre Familie nicht nur begeistert, als sie von den Plänen erfuhren. «Einige haben da schon mit Reserviertheit reagiert. Das hat mich ein bisschen entmutigt, denn man will ja schon von seinen Liebsten verstanden werden», so Ziegler gegenüber «Gesichter und Geschichten».

Auch nach ihrer Aufnahme an der Schule hielt sie sich bezüglich ihres Erfolges noch bedeckt. Denn: Zwischen der Aufnahme an der Hochschule und dem Start des Studiums hatte Ziegler genau acht Monate Zeit, um Tschechisch zu lernen. Ohne ein Sprachdiplom wäre aus ihrer Aufnahme an der FAMU nichts geworden. Sie lernte fleissig und so durfte sie tatsächlich an der Schule studieren und machte ihren Bachelor- wie auch ihren Masterabschluss in Prag.

Grosse Ambitionen

Ihr Tschechisch ist mittlerweile so gut, dass sie ihr Filmprojekt «Lost in Paradise» gleich als zweisprachiges Filmprojekt plant. Dies birgt auch Probleme und so wurde am Set zwischen den Sprachen Tschechisch, Schweizerdeutsch und Englisch hin und her geswitcht. Dies und die unterschiedliche Arbeitsmentalität waren zwar Herausforderungen - Ziegler meisterte sie aber mit Bravour.

Eine der Filmfiguren wird von Heidi Maria Glössner verkörpert. Die 78-Jährige ist begeistert von der Regisseurin: «Als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich erstaunt, welch schwierige Aufgaben sich Fiona ausgesucht hatte. Aber sie hat es so toll gemacht. Ich staunte, wie ruhig und gelassen sie das gemacht hat. Das hat mich umgehauen.»

Die Hauptfigur Eugen gespielt von Dominique Jann (45) versucht in Prag eine Existenz aufzubauen und stösst in der Schweiz auf Unverständnis. Gedreht wurde in Tschechien und der Schweiz. Die Tragikomödie ist damit die erste schweizerisch-tschechische Filmproduktion - und wurde sogleich bei den Solothurner Filmtagen für den «PRIX DU PUBLIC» nominiert.

Legende: «Lost in Paradise» Filmposter Fiona Ziegler / Lost in Paradise

Die Idee zur Geschichte kam Fiona Ziegler auf den langen Busreisen zwischen Prag und Bern. Auch autobiografische Aspekte konnte sie in den Film einfliessen lassen. Und so konnten auch die bestehenden Vorurteile gegenüber Osteuropa von Ziegler behandelt werden - auch weil ihr diese nicht ganz fremd sind. Auch sie selbst wird regelmässig mit Vorurteilen konfrontiert, wenn sie aus Prag in die Schweiz zu Besuch kommt.