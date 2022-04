Der frühere Spitzenkoch Jacky Donatz ist am Montag verstorben. Die Meldung über den Tod bestätigte sein Biograf.

Der gebürtige Engadiner hatte während mehrerer Jahre in Zürich das Fifa-Restaurant Sonnenberg geführt.

02:35 Video Aus dem Archiv: Der Spitzenkoch ist auch Autor Aus Glanz & Gloria vom 25.10.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Von 1999 bis 2017 hatte Donatz als Gastgeber im Restaurant am erweiterten Hauptsitz des Weltfussballverbandes Fifa gewirkt. 2017 liess er sich pensionieren – aber zur Ruhe hat er sich nicht gesetzt, wie es in seinem Lebenslauf heisst. Er trat verschiedentlich als Gastkoch auf.

Über Grenzen hinaus bekannt

Donatz, der die Schulen in Samedan im Engadin besucht hatte, absolvierte in den Jahren von 1967 bis 1969 die Kochlehre in den Flughafenrestaurants Zürich-Kloten. Es folgten verschiedene Stationen – etwa als Küchenchef im Hotel Carlton in St. Moritz.

«Mezzelune, Siedfleisch und Kalbskotelett machten ihn über die Grenzen hinaus bekannt», heisst es in seiner Biografie. Im 71. Lebensjahr ist Jacky Donatz nun verstorben, wie das Branchenmagazin Gault Millau am Dienstag berichtete und dessen Biograf Thomas Renggli auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.