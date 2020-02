Sensation in Hollywood

«Parasite» wird als erster fremdsprachiger Film mit dem Spitzen-Oscar gekürt.

Als beste Hauptdarstellerin wird Renée Zellweger für ihre Verkörperung der Schauspielerin Judy Garland in «Judy» geehrt.

Joaquin Phoenix nimmt den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle im Drama «Joker» entgegen.

Laura Dern («Marriage Story») und Brad Pitt («Once Upon a Time… in Hollywood») werden als beste Nebendarstellende ausgezeichnet.

«Parasite» erhält mit vier Oscars die meisten Auszeichnungen.

Die südkoreanische Satire «Parasite» hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass eine nicht-englischsprachige Produktion in der Königskategorie triumphierte. Regisseur und Produzent Bong Joon Ho erhielt zudem den Regie- und Original-Drehbuch-Oscar sowie den Preis für den besten internationalen Film. Das Werk war mit vier Auszeichnungen der Gewinner des Abends.

Keine Überraschungen in den Schauspiel-Sparten

Als beste Hauptdarstellerin wurde in der Nacht auf Montag in Hollywood Renée Zellweger für «Judy» ausgezeichnet; in dem biografischen Film spielt sie die Sängerin Judy Garland. Bester Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix für seine Rolle des späteren Batman-Gegenspielers «Joker»; das Drama wurde ausserdem für die beste Filmmusik ausgezeichnet.

Brad Pitt und Laura Dern gewannen Oscars als beste Nebendarstellende. Pitt wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film «Once Upon a Time... in Hollywood» ausgezeichnet, Dern für «Marriage Story» des Regisseurs Noah Baumbach. Es waren die ersten Schauspiel-Oscars für Pitt und Dern. Alle Darstellenden hatten bereits den Golden Globe, den SAG Award und den Bafta gewonnen.

Brad Pitt mit Seitenhieb gegen Trump

Pitt liess es sich in seiner Rede nicht nehmen, wieder einmal gegen US-Präsident Donald Trump zu schiessen. «Sie haben mir gesagt, ich habe hier oben 45 Sekunden», begann er seine Rede auf der Bühne. «Das sind 45 Sekunden mehr, als der Senat John Bolton gegeben hat», so Pitt. Ein Seitenhieb auf das gescheiterte Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, bei dem der Senat keine Zeugenaussagen zuliess – und das Vorhaben, den Präsidenten seines Amtes zu entheben, damit bereits im Keim erstickte.

Nur drei von zehn möglichen Preisen für Kriegsfilm

Drei Oscars gingen an das Kriegsdrama «1917»: Das Werk des Briten Sam Mendes wurde für Tonmischung und beste Spezialeffekte ausgezeichnet; Roger Deakins für die beste Kamera.

Sänger Elton John und sein Liedtexter Bernie Taupin erhielten den Oscar für den besten Filmsong: «(I'm Gonna) Love Me Again» aus dem Biopic «Rocketman». Der von Michelle und Barack Obama unterstützte Film «American Factory» gewann einen Oscar in der Kategorie Dokumentation. Die Netflix-Produktion von Steven Bognar und Julia Reichert erzählt von den Menschen in einer Fabrik im US-Bundesstaat Ohio.

Alle Gewinner der 92. Oscar-Verleihung Bester Film «Parasite» Beste Hauptdarstellerin Renée Zellweger – «Judy» Bester Hauptdarsteller Joaquin Phoenix – «Joker» Beste Nebendarstellerin Laura Dern – «Marriage Story» Bester Nebendarsteller Brad Pitt – «Once Upon a Time... in Hollywood» Beste Regie Bong Joon Ho – «Parasite» Bestes Originaldrehbuch «Parasite» Bestes adaptiertes Drehbuch «Jojo Rabbit» Bester internationaler Film «Parasite» Bester Filmsong «(I'm Gonna) Love Me Again» – Elton John Bester Animationsfilm kurz «Hair Love» Bester Animationsfilm lang «Toy Story 4» Bester Dokumentarfilm kurz «American Factory» Bester Dokumentarfilm lang «Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)» Bester Kurzfilm «The Neighbors' Window» Bestes Make-up «Bombshell» Bestes Kostüm «Little Women» Beste Ausstattung «Once Upon a Time... in Hollywood» Beste Kamera «1917» Bester Schnitt «Le Mans 66» Beste Filmmusik «Joker» Beste Visual Effects «1917» Bester Ton «1917» Bester Tonschnitt «Le Mans 66»

