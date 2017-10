US-Filmproduzent Harvey Weinstein verlässt nach Vorwürfen von sexueller Belästigungen den Verwaltungsrat seiner eigenen Filmproduktionsfirma.

Das teilte das Führungsgremium mit.

Zuvor war er bereits als Firmenchef entlassen worden.

Demnach erfolgte der Rücktritt des US-Filmproduzenten bei einem Treffen von Weinsteins Anwälten mit dem Verwaltungsrat der Weinstein Company in New York. Das Unternehmen gehört zu den einflussreichsten in Hollywood. Es hat unter anderem die Filme «The King's Speech» und «Django Unchained» produziert.

Wegen der Vorwürfe kündigte der Autohersteller Lexus an, man wolle die Zusammenarbeit mit Weinsteins Produktionsfirma überprüfen. «Lexus duldet keine sexuelle Belästigung, Nötigung oder Diskriminierung», teilte das Unternehmen mit.

Mehrere Schauspielerinnen und Models werfen Harvey Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Weinstein weist die Vorwürfe zurück.