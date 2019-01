Im französischen Rennes musste eine Gruppe von Chilbibesuchern den Jahreswechsel auf einem blockierten Karussell aussitzen.

Die acht Leute waren für neun Stunden auf über 50 Metern Höhe gefangen.

Schuld war ein abgebrochenes Teil, das die komplette Bahn blockierte.

Auf der Chilbibahn «BomberMaxxx» sassen die Passagiere in einer Gondel, die an einem rund 50 Meter langen metallenen Kran hing und im Kreis herumschwang. Ausgerechnet am höchsten Punkt und in senkrechter Stellung blockierte dieser Kran.

Die acht Passagiere steckten neun Stunden lang auf der Bahn fest, bis sie um vier Uhr morgens schliesslich gerettet wurde. Ein Passagier wurde mit einem Helikopter geborgen, die anderen sieben an einem provisorischen Seilsystem abgeseilt.

Ein «technischer Fehler»

Die Bergung hatte so lange gedauert, weil die Feuerwehr mit ihrer 30 Meter langen Rettungsleiter nicht an die Passagiere herankam.

Der Betreiber der Bahn sprach von einem «technischen Fehler, der nie zuvor passiert» sei. Ein neu eingebautes Teil sei gebrochen und habe die Maschine blockiert.