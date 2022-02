«Ich habe mich zurückgezogen aus dieser Social-Media-Welt, irgendwie ist mir alles zu viel geworden», sagt die 22-jährige Noelia Berberat. Sie war damals eine äusserst erfolgreiche Influencerin mit 88’000 Follower:innen, bis der Druck für sie zu gross wurde.

Legende: Noelia Berberat @srfimpact

Noelia hat schon mit 15 Jahren an ihren Videos verdient. So jung starten viele: Tanja Herrmann, Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich und Inhaberin einer Agentur für Influencer:innen-Marketing wünscht sich Ausbildungsprogramme. Weil viele in diesem Business noch sehr jung seien, hätten sie oftmals wenig Wissen über die Rechte und Pflichten einer selbstständigen Person.

Legende: Tanja Herrmann @srfimpact

Sie plädiert auch für eine Möglichkeit auf Instagram und Co. eine Pause einzulegen, ohne dass die Reichweite des Kanals in dieser Zeit tangiert wird. «Der Algorithmus ist nicht dafür gemacht, dass jemand in die Ferien geht», sagt Tanja Herrmann.

