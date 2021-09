Die ersten Weltraumtouristen sind an Bord einer SpaceX-Rakete ins All gestartet.

Der dreitägige Flug ist die erste bemannte Mission in die Erdumlaufbahn ohne professionelle Astronauten.

Die Umlaufbahn des Fluges ist höher als die Internationale Raumstation oder das Hubble-Teleskop.

Die Mission «Inspiration 4» hob an einer Trägerrakete des Typs Falcon um 20:03 Uhr (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. An Bord war unter anderem der Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleisters Shift4 Payments, Jared Isaacman. Der E-Commerce-Milliardär hat eine bislang ungenannte Summe an Tesla-Gründer Elon Musk gezahlt, um sich und seine drei Mitstreiter für drei Tage in die Erdumlaufbahn zu schicken.

Das «Time Magazine» beziffert den Ticketpreis für alle vier Plätze auf 200 Millionen Dollar. Bei den anderen Passagieren handelt es sich um eine Lehrerin, eine Arzthelferin und einen Ingenieur. Sie hatten sechs Monate für den Flug trainiert.

Aussicht aus 575 Kilometer Höhe

Das Schiff ist mit einer speziellen Beobachtungskuppel ausgestattet, damit die vier Laien-Passagiere die Aussicht ins All in einer Höhe von rund 575 Kilometern geniessen können. Laut SpaceX handelt es sich um den am weitesten von der Erde entfernte Flug eines Menschen seit dem Ende des Apollo-Mondprogramms der NASA im Jah 1972. Das Unternehmen will künftig private Flüge für Touristinnen und Touristen ins All anbieten.