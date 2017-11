Louvre Abu Dhabi: vom Sinn und Unsinn des Mega-Franchiseprojekts

Aus Kulturplatz vom 18.10.2017

Es ist ein Bau der Superlative, das brandneue Museum des Stararchitekten Jean Nouvel in Abu Dhabi. Eine riesige Kuppel überdeckt Galerien, Plätze, Restaurants, und sorgt für spektakuläre Lichteffekte. Nichts weniger als die Geschichte der Menschheit will der Louvre Abu Dhabi zeigen, mit Leihgaben aus dem Pariser Stammhaus und vielen anderen Museen. Hunderte Millionen Dollars macht das Golf-Emirat dafür locker. Hat das Zukunft? Ist es mehr als Imagepflege? Welchen Bezug hat dieses Museum zur Realität vor Ort, und was bringt es für die Kunstvermittlung generell? «Kulturplatz» fragt nach.

Markus Egli