Erste Kritiken erwähnen bei der Xbox lobend die neue Quick-Resume-Funktion. Sie macht es möglich, ein Game abzubrechen, ein neues Game zu beginnen und später beim ersten Game nahtlos weiterzumachen, ohne sich durch irgendwelche Menus kämpfen zu müssen. Ein solches Feature fehlt bei der Playstation 5. Allerdings ist noch nicht klar, wie viele der kommenden Xbox-Titel die Quick-Resume-Funktion tatsächlich unterstützen werden.

Bei der Playstation 5 sorgt vor allem der neue DualSense Controller für Begeisterung. Die neuen Vibrations-Motoren würden für ein nie dagewesenes haptisches Feedback sorgen und die Immersion in die Game-Welt deutlich steigern, heisst es. Sie könnten zum Beispiel die Beschaffenheit des Bodens in einem Spiel durch verschiedene Vibrationsarten spürbar machen. Ausserdem reagieren die sogenannten Adaptive Trigger mit unterschiedlichem Widerstand auf bestimmte Spielsituationen – das Spannen eines Pfeilbogens spüre sich so ganz anders an als den Abzug eines Revolvers zu ziehen. Allerdings ist auch hier nicht klar, in welchem Ausmass kommende Playstation-Titel von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen werden.