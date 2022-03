Die gebürtige Zugerin lädt mit einem Sound irgendwo zwischen Electro-Pop und Hippie-Hip-Hop zum Träumen ein. Ay Wing ist das «SRF 3 Best Talent» vom Monat März.

Ay Wing schwebt in zwei Musikwelten

«SRF 3 Best Talent»

Alexandra Landtwing – alias «Ay Wing» – mit Wohnsitz in Berlin ist eigentlich ausgebildete Lehrerin. Sie setzt aber alles auf die Karte Musik. Zusammen mit ihrem zwölfköpfigen Team macht sie auf internationalen Playlists von sich reden. Allein ihr Song «Orange Dreamer» hat auf Spotify weit über drei Millionen Streams. Die Singer-Songwriterin freut sich, dass nun auch ihr Song «Lift Me Up» im Radio gespielt wird.

Ihre Heimat als Inspirationsquelle

Die Quelle ihrer musikalischen Passion findet sie in der Heimat – am Zugersee. Ihre Kindheit und Jugend hat sie oft an diesem Ort verbracht. Er ist daher auch Teil ihrer Inspiration.

Weil es in Zug nicht so viel Entertainment gegeben hat, schuff ich mir selbst eins und begann Songs zu schreiben, Musik zu machen und mich mit Gleichgesinnten zu treffen.

Dabei hat Alexandra Landtwing kein Musik-Genre ausgelassen. Sie sei nicht nur die, die harten Hip-Hop hört. Sie habe auch eine sinnliche und weiche Seite. Ganz nach dem Ying-Yang-Prinzip – die weibliche oder die männliche Seite – beides trage sie in sich.

Bild 1 / 4 Legende: Alexandra Landtwing alias «Ay Wing» Ay Wing steht für den Anfangsbuchstaben und das Ende ihres gebürtigen Namens Alexandra Landtwing. Facebook/Ay Wing Bild 2 / 4 Legende: Dankesrede «Es ist mega cool, sind wir zum ‹SRF 3 Best Talent› März gewählt worden. Es bedeutet mir sehr viel. Es heisst, dass meine Musik Anklang findet und die Leute berührt. Es ist ein schönes Kompliment», schreibt sie auf Facebook. Facebook/Ay Wing Bild 3 / 4 Legende: Kindheitserinnerungen Ay Wing ist Sternzeichen Zwilling. Ihr Planet ist Merkur, ihr Element Luft. Schon als Kind war sie nach eigener Angabe ein Freigeist. Facebook/Ay Wing Bild 4 / 4 Legende: Frauen-Power Zusammen mit anderen Künstlerinnen macht sie sich auf Instagram für Frauenthemen stark. Facebook/Ay Wing

Heilpraktik als Balance

Als Ausgleich besucht Alex – wie sie gerne genannt wird – in Cham, wenn immer möglich, eine Heilpraxis. So könne sie zu ihrem Körper schauen, um fürs Singen ganz offen zu sein. Nur wenn sie sich gut fühle, könne sie in ihrem Mikrokosmos etwas bewirken: sich selbst lieben und das auf andere übertragen.

Es passiert gerade viel auf dem Planeten. Ich will mich nicht von all dem runterziehen lassen, nur weil ich ein empathischer Mensch bin.

Über ihren Beziehungsstatus und ihr Alter hält sie sich bedeckt. Ay Wing will einzig durch ihr musikalisches Schaffen wahrgenommen werden.