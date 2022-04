Vor dem Gotthard-Nordportal stauen sich die Autos aktuell auf einer Länge von elf Kilometern.

Der Grund für den Stau: Überlastung.

Es ist mit einer Wartezeit von fast zwei Stunden zu rechnen.

Dies teilt TCS-Verkehrsinfo per Twitter mit.

Die Einfahrt in Göschenen ist gesperrt. Es wird empfohlen, die Alternativroute via A13, San Bernardino-Tunnel, zu wählen.

Bereits am frühen Morgen mussten Reisende Geduld haben. Um 7 Uhr staute sich der Verkehr vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels auf einer Länge von fünf Kilometern, was eine Wartezeit von 50 Minuten zur Folge hatte. Seither steigt das Verkehrsaufkommen – und folglich die Staulänge kontinuierlich an.

Legende: Bereits in Silenen (UR) stauen sich am späteren Donnerstagmorgen die Lastwagen und Autos auf der A2 in Richtung Süden. Beat Kälin

Der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse erwartete die grösste Reisewelle gegen Süden am Gründonnerstag. Zwischen 15.00 und 23.00 Uhr könne die Blechkolonne am längsten sein, teilte Viasuisse mit.

Rekordhoher Verkehr am Mittwoch

Am Mittwochnachmittag hatten sich die Autos auf zehn Kilometern gestaut – so lange wie seit sieben Jahren nicht. Der Osterstau zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR hatte sich im Verlauf des Vormittags ausgedehnt. Um 10:30 Uhr war die Kolonne noch vier Kilometer lag, um 13 Uhr bereits neun Kilometer. Um 14 Uhr erreichte er mit zehn Kilometern den vorläufigen Höchststand. Dieser dauerte auch noch am späten Nachmittag an.

Diese Zahl stelle einen Rekord dar, schrieb der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse. In den letzten sieben Jahren hätten die Staus vor dem Gotthardtunnel am Mittwoch vor Ostern nie mehr als sieben Kilometer betragen.

Wieder Lust auf Reisen

Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) nahm die Reiselust der Menschen nach den coronabedingten Einschränkungen wieder zu. Sie prognostizierten deshalb bereits im Vorfeld der Feiertage Staus vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels.

00:30 Video Aus dem Archiv: Bereits eine Woche vor Ostern Stau am Gotthard Aus Tagesschau am Vorabend vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Den Start der Rückreisewelle auf der Süd-Nord-Achse erwartet das Astra am späteren Ostersonntag. Auch am Ostermontag sei mit erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen. Viasuisse erwartet am Ostermontag zwischen 12.00 und 21.00 Uhr am meisten Verkehr vor dem Südportal in Airolo TI.