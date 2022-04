Vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer diese Ostern so viel Geduld wie lange nicht.

Der Verkehr auf der A2 in Richtung Süden staut sich aktuell auf einer Länge von 5 Kilometern. Zwischenzeitlich betrug die Staulänge gar 22 Kilometer.

Dies entspricht einem Zeitverlust von 50 Minuten, wie der TCS meldet.

Auch auf der San-Bernardino-Route war Geduld gefragt: Am Vormittag brauchten Reisende auf der A13 für den Abschnitt zwischen Chur und Bonaduz rund eine Stunde länger als üblich, wie Barbara Roelli von Viasuisse sagte.

00:26 Video Etwas entspannter trotz regem Verkehr: Die Route über den San Bernardino (Drohnen-Bilder) Aus News-Clip vom 15.04.2022. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Das Verkehrsaufkommen fällt laut Roelli dieses Jahr auch im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie hoch aus. Zumindest in der Zeit zwischen 2013 und 2019 habe man am Karfreitag nie so lange Staus vor dem Gotthard verzeichnet wie jetzt. 2020 hatten die Behörden wegen der angespannten Corona-Situation im Tessin generell von Reisen in den Südkanton abgeraten, der Osterstau war vollends ausgeblieben. 2021 waren zwar Staus verzeichnet worden, jedoch in einem relativ geringen Ausmass.

Der Karfreitags-Stau am Gotthard

1 / 3 Legende: «Daheim wäre es doch auch schön gewesen», dachte sich wohl so mancher, der am heutigen Karfreitag auf dem Weg in den Süden teilweise stundenlang im Stau stand. SRF 2 / 3 Legende: Auf einer Länge von bis zu 22 Kilometern staute sich die Blechlawine. SRF 3 / 3 Legende: Dies bedeutete eine Wartezeit von bis zu 3.5 Stunden. SRF

Die Lage beruhigt sich zusehends

Seit 18 Uhr nimmt der Stau deutlich ab. Auch in den Jahren vor der Pandemie habe man die maximale Staulänge jeweils zwischen Karfreitag um 8 Uhr und 15 Uhr registriert, so Roelli. 2019 sei der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen am Karfreitag ab etwa 19 Uhr wieder weitgehend normal geflossen.

Frappant: Schon am Mittwochnachmittag hatten sich die Autos auf zehn Kilometern gestaut. Diese Zahl stelle einen Rekord dar, schrieb Viasuisse. In den letzten sieben Jahren hätten die Staus vor dem Gotthardtunnel am Mittwoch vor Ostern nie mehr als sieben Kilometer betragen.

Im Tessin lockt während der Ostertage sommerliches Wetter. Am Samstag erwartet SRF Meteo stellenweise 26 Grad. Am Sonntag und Montag dürften die Temperaturen dann trotz Sonnenschein leicht sinken.

Legende: Vor dem Gotthard ist Geduld gefragt. Wie dieses Bild aus Erstfeld (UR) vom Freitagvormittag zeigt. SRF

Grosser Andrang auch an den Flughäfen

Der Flughafen Zürich rechnet mit rund 70'000 Passagierinnen und Passagieren am Tag. Dies entspricht ungefähr 70 Prozent des Passagieraufkommens in der Zeit vor der Coronapandemie, wie Mediensprecherin Jasmin Bodmer sagte.

Zum Vergleich: An Ostern vor einem Jahr hatte der Zürcher Flughafen im Durchschnitt rund 13'200 Personen am Tag verzeichnet. Besonders beliebt sind nach Aussage Bodmers etwa Städtereisen nach London oder Amsterdam, aber auch Flüge nach Palma de Mallorca oder Dublin. Insgesamt fliegen dieser Tage rund 60 Airlines ungefähr 190 Destinationen an.

Mit einem grossen Schritt in Richtung Normalisierung beim Passagieraufkommen rechnet auch der Flughafen Genf. Er erwartet an den vier Tagen des verlängerten Osterwochenendes rund 187'000 Reisende, wie Mediensprecher Ignace Jeannerat sagte. Dies entspreche fast 85 Prozent des Passagieraufkommens an Ostern 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie.

Angesichts der in vielen Ländern noch geltenden Schutzmassnahmen empfiehlt der Genfer Flughafen, mindestens drei Stunden vor Abflug anzureisen. Zudem empfehle es sich, eine Maske mitzubringen, da einige Fluggesellschaften diese immer noch verlangten.