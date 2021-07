Der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal staut sich derzeit auf 11 Kilometern.

Der Zeitverlust beträgt bis zu 1 Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf Twitter meldet.

Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt.

Der Beginn der Schulferien in den Kantonen Zürich und Aargau hat erneut für Staus vor dem Gotthardtunnel gesorgt. Bereits am Wochenende war es vor dem Gotthard zu langen Wartezeiten gekommen. Am Samstagnachmittag etwa wuchs die Blechlawine auf der Autobahn in Richtung Süden zwischenzeitlich auf 15 Kilometer an. Die Wartezeit betrug bis zu zweieinhalb Stunden. Auch am Sonntag mussten sich die Reisenden gedulden. Allerdings wuchs die Schlange nur noch auf zehn Kilometer an – mit einer Wartezeit von einer Stunden und 40 Minuten. Die Staus lösten sich jeweils erst gegen Abend auf.