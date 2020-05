Sieben lange Wochen konnte Priska Mattiazzo ihre Mutter überhaupt nicht sehen. Ein kleiner Lichtblick war darum eine Besuchsbox – ein Zelt, das ausserhalb des Pflegeheims aufgebaut wurde. Mutter und Tochter sahen sich nur durch die Fensterscheiben. Sprechen konnten sie nur mit Hilfe eines alten Telefons mit mangelnder Qualität.

Die Situation ist alles andere als befriedigend: Die Mutter ist verwirrt, sie verstehen sich kaum, vorbeirollender Verkehrslärm verunmöglicht ein richtiges Gespräch.

«Ich weiss nicht, wie lange sie noch lebt. Wenn sie jetzt stirbt, wäre das so traurig für mich», sagt Priska Mattiazzo. «Das ist Zeit, die uns gestohlen worden ist – gemeinsame Zeit.

Das Bedürfnis nach Berührung verschwindet nicht

Was Priska Mattiazzo und ihre Mutter vermissen: der direkte Kontakt. «Berührungen sind so unmöglich. Ich kann nicht einmal ihre Hand halten oder sie umarmen.»

Sich zu berühren oder umarmen bleibt nach wie vor nicht erlaubt. Dabei ist der Vorteil von Berührungen wissenschaftlich belegt. Berührungen wirken sich auf die Hormonproduktion aus, reduzieren Stressfaktoren und stärken das Immunsystem.

«Wir wissen, dass Berührungen von Geburt an bis zum Tod wichtig sind», sagt Anik Debrot. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin an der Universität Lausanne und befasst sich mit der Wirkung von Berührungen auf Psyche und Wohlbefinden.

«Der Tastsinn ist der Erste, der bei Neugeborenen vollständig entwickelt ist und es ist auch der letzte, den die Leute verlieren, wenn sie älter werden», sagt Anik Debrot. Unser Bedürfnis nach Berührung verschwindet nicht, wenn wir gross werden.

Manche ziehen sich zurück

Dass es auch anders geht, zeigt das Pflegezentrum Bachwiesen in Zürich. Dort treffen sich Angehörige ohne Scheibe an einem grossen Tisch. Aber auch hier gilt: Berühren verboten.

Suboptimal findet Sylvia Stadler Langhart, Betriebsleiterin des Pflegezentrums: «Die Bewohnerinnen und Bewohner vermissen ihre Angehörige, manche ziehen sich auch zurück.» Es brauche nun viel mehr Engagement von Pflegefachleuten und Betreuern.

Die Leiterin wünscht sich, dass die Vorgaben weiter gelockert werden: «Ich denke, man muss im Laufe der Zeit wieder zu einer Normalität zurückkommen. Schritt für Schritt, damit wir auch wieder Berührungen zulassen können. Die sind ganz wichtig für die Menschen.»

Hohes Risiko

Wann mit Lockerungen zu rechnen ist, kann der BAG-Delegierte Daniel Koch noch nicht sagen: Das Risiko in der Gesamtbevölkerung müsse noch weiter abnehmen, bevor das strenge Besuchsregime in den Heimen gelockert wird.

Das Problem: «Wenn es in Heimen zu Ausbrüchen kommt, hat das meistens verheerende Auswirkungen. Wir haben schon Situationen gesehen, in welchen bis zu 40 Prozent der Heimbewohner gestorben sind», sagt Daniel Koch. Dieses Risiko will kein Heimbetreiber eingehen.