In einer Videobotschaft sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, das Iter-Projekt sei ein Akt des Vertrauens in die Zukunft. Iter sei ein Versprechen des Friedens und zeige, dass das, was Menschen zusammenbringe, stärker sei als das, was sie trenne. Er sei stolz, dass Frankreich Gastgeber dieses Projekts für die «Zukunft der Menschheit» sei.

Iter-Chef Bernard Bigot sagte während der Online-Feier, der Start der Montage des Fusionsreaktors in Cadarache sei ein historischer Moment. Es sei ein einzigartiges Vorhaben und Beispiel für internationale Kooperation. Der härteste Teil der Arbeit, die Montage, liege aber noch vor dem Team, so Bigot weiter. Der Aufbau sei wie ein riesiges 3D-Puzzle, das unter Beachtung des Zeitplans zusammengesetzt werden müsse. (Agenturen)